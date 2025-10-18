روایت تازهای از نیشکر و تابآوری اقتصاد ملی
این شماره، همچون شمارههای پیشین، با نگاهی تحلیلی، پژوهشی و فرهنگی، روایتی جامع از تلاشها، نوآوریها و دستاوردهای صنعت نیشکر کشور را در اختیار مخاطبان و خانواده بزرگ نیشکر قرار میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، شانزدهمین شماره فصلنامه داخلی «شهد» منتشر شد.
در پرونده اصلی این شماره با عنوان «روایت ایستادگی از مزرعه تا کارخانه»، پیوند میان پدافند اقتصادی و پدافند تولید ملی در صنعت نیشکر مورد بررسی قرار گرفته است؛ گزارشی که از «مقاومت خاموش اما باشکوه» خانواده نیشکر سخن میگوید.
بخش «روایت شکوفایی ورزش بانوان در صنعت نیشکر» نیز به معرفی ظرفیتهای ورزشی زنان در مجموعههای نیشکری پرداخته و از نقش آنان در تحول فرهنگی و اجتماعی سخن میگوید.
در بخش «پایداری و تابآوری اقتصادی»، مطالبی در زمینه اهمیت صنعت نیشکر در تقویت امنیت غذایی، اشتغالزایی گسترده در خوزستان و پایداری تولید ملی منتشر شده است. همچنین این شماره میزبان گزارشهایی تخصصی با محوریت تحقیقات علمی، فناوریهای نوین، آبیاری زیرسطحی، روشهای عبور از تنش آبی، نوآوریهای زیستمحیطی و تجربیات موفق در بهرهوری پایدار است.
در صفحات پایانی، بخشهای متنوع فرهنگی و اجتماعی شامل آشپزی، بوم سبز، قاب خانواده نیشکر، گفتوگوهای انگیزشی و یادداشتهای ادبی، بر غنای محتوایی این شماره افزودهاند.
علاقهمندان میتوانند برای ارسال آثار خود در قالب تحلیل، یادداشت، گزارش، عکس و گفتوگو به منظور انتشار در نشریه «شهد» از طریق نشانی ایمیل sugarcaneliterature@gmail.com و شماره تماس روابط عمومی شرکت 0613۳۱۳۰۳۴۵ ارتباط برقرار کنند.