نمایشگاه صنعت چوب مشهد میزبان نوآوری‌ نیشکر در تولید ام.دی.اف شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در این نمایشگاه، ام.دی.اف تولیدی از باگاس نیشکر با برند «سبزچوب» مورد استقبال ویژه فعالان صنعت چوب و هیئت‌های تجاری حاضر در این رویداد قرار گرفت.

این نمایشگاه با هدف توسعه صنعت چوب، معرفی دستاوردهای نوین و گسترش تعاملات تجاری برگزار شده و حضور هیئت‌هایی از کشورهای آسیای میانه بر اهمیت بین‌المللی آن افزوده است. در حاشیه این نمایشگاه نشست‌های هم‌اندیشی میان فعالان صنعت و بازرگانان نیز برگزار می‌شود.

دکتر عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی که در این رویداد حضور یافت، با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی شرکت لوح سبز جنوب گفت: این شرکت امروز در زمره یکی از تولیدکنندگان معتبر جهانی ام.دی.اف قرار گرفته است و با تولید بیش از ۱۱۲ هزار مترمکعب در سال جاری، محصول خود را به ۱۲ کشور جهان صادر می‌کند.

لوح سبز جنوب تاکنون موفق به کسب چندین استاندارد بین‌المللی شده که این امر نشان‌دهنده حرکت این مجموعه در مسیر استانداردسازی جهانی و حضور فعال در بازارهای بین‌المللی است.

باگاس نیشکر، به‌عنوان یکی از پسماندهای ارزشمند صنعت نیشکر، نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی همچون تولید ام.دی.اف دارد و شرکت لوح سبز جنوب توانسته با بهره‌گیری از این ظرفیت، الگویی موفق در صنعت سبز و پایدار کشور ارائه دهد.

