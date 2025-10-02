امروز «لوح سبز جنوب» افتخار صنعت کشور است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر عبدعلی ناصری با اشاره به رکوردشکنی این شرکت در سال مالی گذشته افزود: لوح سبز جنوب با تولید بیش از ۱۱۲ هزار و ۹۵۰ مترمکعب ام.دی.اف از باگاس نیشکر، رکورد بیشترین میزان تولید این محصول را در سال‌های اخیر شکست و نقطه عطفی در صنعت چوب کشور رقم زد.

وی تأکید کرد: این شرکت با انجام تعمیرات اساسی و برنامه‌ریزی‌های دقیق، در سال مالی جدید پویاتر از گذشته عمل خواهد کرد و موفقیت‌های بیشتری را رقم خواهد زد.

در ادامه مراسم، پژمان چهرازی، مدیرعامل شرکت لوح سبز جنوب، از حمایت‌های دکتر ناصری در رفع موانع تولید و ایجاد زمینه رونق اقتصادی قدردانی کرد.

ام.دی.اف تولیدی این شرکت با ویژگی‌هایی همچون استحکام بالا، مقاومت در برابر رطوبت و اسید، برش‌پذیری دقیق و قیمت رقابتی، توانسته است تحولی جدی در صنایع چوب کشور ایجاد کند و به رقیبی جدی برای نمونه‌های مشابه در بازار تبدیل شود.

این دستاورد علاوه بر کاهش وابستگی به واردات و صرفه‌جویی در منابع ارزی، گامی مهم در حفاظت از محیط‌زیست نیز محسوب می‌شود؛ چرا که استفاده از باگاس نیشکر به‌عنوان ماده اولیه، ضمن جلوگیری از قطع درختان جنگلی، مسیر توسعه پایدار در صنعت چوب کشور را هموار ساخته است.



