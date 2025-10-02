خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امروز «لوح سبز جنوب» افتخار صنعت کشور است

امروز «لوح سبز جنوب» افتخار صنعت کشور است
کد خبر : 1695188
لینک کوتاه کپی شد.

در آیین آغاز بهره‌برداری شرکت «لوح سبز جنوب» در سال مالی جدید، دکتر عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، با قدردانی از عملکرد درخشان این مجموعه، گفت: لوح سبز جنوب که در گذشته با بحران‌های جدی روبه‌رو بود، امروز به یکی از افتخارات صنعت کشور بدل شده و این موفقیت‌ها حاصل تلاش کارکنان پرتلاش و مدیریت جهادی مدیران آن است.

 به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر عبدعلی ناصری با اشاره به رکوردشکنی این شرکت در سال مالی گذشته افزود: لوح سبز جنوب با تولید بیش از ۱۱۲ هزار و ۹۵۰ مترمکعب ام.دی.اف از باگاس نیشکر، رکورد بیشترین میزان تولید این محصول را در سال‌های اخیر شکست و نقطه عطفی در صنعت چوب کشور رقم زد.

 وی تأکید کرد: این شرکت با انجام تعمیرات اساسی و برنامه‌ریزی‌های دقیق، در سال مالی جدید پویاتر از گذشته عمل خواهد کرد و موفقیت‌های بیشتری را رقم خواهد زد.

 در ادامه مراسم، پژمان چهرازی، مدیرعامل شرکت لوح سبز جنوب، از حمایت‌های دکتر ناصری در رفع موانع تولید و ایجاد زمینه رونق اقتصادی قدردانی کرد.

 ام.دی.اف تولیدی این شرکت با ویژگی‌هایی همچون استحکام بالا، مقاومت در برابر رطوبت و اسید، برش‌پذیری دقیق و قیمت رقابتی، توانسته است تحولی جدی در صنایع چوب کشور ایجاد کند و به رقیبی جدی برای نمونه‌های مشابه در بازار تبدیل شود.

 این دستاورد علاوه بر کاهش وابستگی به واردات و صرفه‌جویی در منابع ارزی، گامی مهم در حفاظت از محیط‌زیست نیز محسوب می‌شود؛ چرا که استفاده از باگاس نیشکر به‌عنوان ماده اولیه، ضمن جلوگیری از قطع درختان جنگلی، مسیر توسعه پایدار در صنعت چوب کشور را هموار ساخته است.
 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی