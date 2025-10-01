به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در این نشست، صورت‌های مالی بودجه‌ای منتهی به سال ۱۴۰5 بررسی و گزارش عملکرد هیئت‌مدیره ارائه شد. بررسی‌ها نشان داد که عملکرد این شرکت نسبت به دوره‌های گذشته روندی رو به رشد داشته و حمایت‌های شرکت توسعه نیشکر، نقش مؤثری در تثبیت فعالیت‌ها و تداوم تولید داشته است.

در این جلسه، دکتر ناصری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ارتقای بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و فعالیت‌های غیرنیشکری هفت‌تپه، بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های این شرکت تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش مدیران و کارگران هفت‌تپه، آنان را بازوی اصلی تحقق رونق تولید در این واحد قدیمی دانست.

همچنین علیرضا دورباشی‌زاده، مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، گزارشی از روند فعالیت‌ها ارائه داد و چشم‌انداز آینده این شرکت را امیدوارکننده توصیف کرد.

او تأکید کرد که مجموعه هفت‌تپه با هدف رسیدن به حداکثر تولید، حرکت خود را به سمت دستیابی به ظرفیت اسمی ادامه می‌دهد.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به‌عنوان قدیمی‌ترین واحد تولیدکننده شکر کشور، از سال ۱۴۰۰ با مصوبه سران قوا به‌صورت «پیمان مدیریتی» در اختیار شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی قرار گرفت. پیش‌ازاین واگذاری، فعالیت این شرکت کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی خود بود، اما اکنون با اجرای برنامه‌های مدیریتی جدید، هم در حوزه کشاورزی و هم صنعت، مسیر حرکت به‌سوی تولید حداکثری هموار شده است.

