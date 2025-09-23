به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، ثبت‌نام این دوره از مسابقات آغاز شده و تا پایان مهرما ادامه خواهد داشت. شرایط و جزئیات برگزاری رقابت‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی کشت و صنعت فارابی منتشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند از این طریق اقدام به نام‌نویسی کنند.

هدف از برگزاری این رقابت‌ها، عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تداوم فعالیت‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ قرآنی در میان کارکنان است. این مسابقات با ایجاد فضایی معنوی و صمیمی، نقش مهمی در تقویت روحیه همدلی و برادری میان خانواده بزرگ توسعه نیشکر ایفا می‌کند.

پیش‌تر سه دوره از این مسابقات در کشت و صنعت‌های دهخدا و امیرکبیر برگزار شده است. در سومین دوره، بیش از ۳۰۰ قاری از شرکت‌های مختلف نیشکری حضور یافتند و به رقابت پرداختند.

حافظان و قاریان شاغل در مجموعه توسعه نیشکر در سال‌های اخیر موفق شده‌اند در مسابقات سراسری و بین‌المللی قرآن کریم، عناوین برتر را به دست آورند.

بر اساس اعلام مسئولان، حمایت از فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی همواره از اولویت‌های توسعه نیشکر بوده و به‌زودی دارالقرآن اختصاصی این مجموعه در واحدهای نیشکری راه‌اندازی خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند گامی ماندگار در ترویج انس با کلام وحی در میان کارکنان و خانواده‌های آنان باشد.

