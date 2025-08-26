نیشکر با محصولات متنوع در کانون توجه بازدیدکنندگان/ از پایش ماهوارهای تا شکر طعمدار؛ جلوههای نوین نیشکر در تولید پایدار
غرفه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت، به یکی از پربازدیدترین غرفههای این رویداد تبدیل شد. این نمایشگاه از امروز دوشنبه، سوم شهریورماه، در محل نمایشگاه بینالمللی اهواز آغاز به کار کرده و تا هفتم شهریور ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، صنعت نیشکر در این نمایشگاه مجموعهای از محصولات تولیدی و دانشبنیان خود از جمله شکر سفید، شکرهای قهوهای، طعمدار و دارویی، اسانس اکالیپتوس، الکل طبی، خمیرمایه و دیگر دستاوردهای تحقیقاتی را در معرض دید عموم قرار داده است.
در حاشیه این نمایشگاه، سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان به همراه جمعی از مدیران استانی با حضور در غرفه نیشکر، از نزدیک در جریان آخرین دستاوردهای این شرکت قرار گرفت و بر اهمیت نقش آن در توسعه کشاورزی دانشبنیان و تأمین امنیت غذایی کشور با تولید محصولات متنوّع تأکید کرد.
به گفته کارشناسان حاضر در غرفه، استقبال گسترده مردم و مسئولان از محصولات و نوآوریهای نیشکر، این غرفه را به یکی از نقاط اصلی توجه بازدیدکنندگان تبدیل کرده است.
شرکت توسعه نیشکر بهعنوان بزرگترین هلدینگ کشاورزی و صنعتی کشور، سهمی محوری در تولیدات کشاورزی خوزستان دارد؛ بهگونهای که از مجموع ۱۷ میلیون تُن محصولات زراعی و باغی تولیدشده در استان، بیش از ۸ میلیون تُن آن به نیشکر اختصاص دارد.
همچنین تولید واریتههای مقاوم به شرایط اقلیمی خوزستان، پایش ماهوارهای مزارع، توسعه سیستمهای نوین آبیاری قطرهای زیرسطحی، مبارزه بیولوژیک با آفات و ساخت ماشینآلات کشاورزی تخصصی مانند کارنده و دروگر نیشکر، بخشی از نوآوریهای این مجموعه در مسیر حرکت به سمت کشاورزی پایدار و دانشبنیان به شمار میرود.