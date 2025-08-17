بهسازی محور حیاتی شعیبیه کلید خورد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، جمال سعودی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت امام خمینی(ره)، گفت: مسئولیت اجتماعی ما تنها به تولید و اشتغال محدود نمی‌شود، بلکه توسعه زیرساخت‌های منطقه را نیز بخشی از تعهد خود به مردم می‌دانیم.

وی افزود: این پروژه به طول ۱۰ کیلومتر، با همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خوزستان اجرا می‌شود و هدف آن، بهبود شرایط تردد، ارتقای ایمنی جاده و افزایش کیفیت زندگی ساکنان منطقه است.

مدیرعامل شرکت نیشکر امام خمینی(ره) در ادامه افزود: سال‌ها بود که مردم این مسیر با مشکلات جدی در رفت‌وآمد مواجه بودند. امروز با همدلی مسئولان شهرستان، حمایت نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس و مشارکت این شرکت، انتظار طولانی مردم به پایان می‌رسد.

محور سه‌راهی دیلم تا تقاطع شرکت کشت و صنعت امام خمینی(ره) یکی از مسیرهای حیاتی شعیبیه است که به دلیل فرسودگی و نبود آسفالت استاندارد، مشکلاتی در حمل‌ونقل محصولات کشاورزی، خدمات‌رسانی و ایمنی تردد ایجاد کرده بود.

شرکت کشت و صنعت امام خمینی(ره) به‌عنوان یکی از واحدهای تابعه توسعه نیشکر، در سال‌های اخیر با اجرای طرح‌های عمرانی، حمایت از پروژه‌های آموزشی و بهداشتی و بهبود راه‌های دسترسی روستایی، نقش مهمی در توسعه پایدار و ارتقای سطح رفاه جوامع محلی ایفا کرده است.