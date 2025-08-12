خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش ضریب ایمنی تولید الکل طبی با فنّاوری روز دنیا

افزایش ضریب ایمنی تولید الکل طبی با فنّاوری روز دنیا
کد خبر : 1672873
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت خمیرمایه و الکل رازی با هدف ارتقای سطح ایمنی در فرایند تولید الکل طبی، به سامانه هوشمند اطفای حریق فوم هوای فشرده مجهز شد. این اقدام، در راستای تصمیم کمیته ایمنی این شرکت و با هدف به‌روزرسانی سامانه‌های اطفای حریق و ایجاد پشتیبان برای سامانه‌های پیشین، انجام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، شهرام فرحمند، مدیرعامل شرکت خمیرمایه و الکل رازی با اعلام این خبر اظهار کرد: سامانه نوین اطفای حریق نصب‌شده، از نوع سیستم‌های هوشمند «خودران» است که بدون نیاز به پمپ، آب یا برق، قادر به عملکرد مستقل و سریع در مواقع بحرانی است. این فناوری پیشرفته، سال‌هاست در صنایع بزرگ کاربرد دارد و اکنون در این شرکت نیز مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آتش‌سوزی ناشی از الکل به دلیل ویژگی‌های خاص آن، جزو حوادث پرخطر طبقه‌بندی می‌شود و مقابله با آن نیازمند فناوری‌های ویژه و واکنش سریع است. به همین دلیل، ما تصمیم گرفتیم تا در کنار سامانه اطفای حریق موجود، از یک سامانه پشتیبان هوشمند برای بخش مخازن، محوطه‌های بارگیری و… نیز بهره‌مند شویم.

مدیرعامل شرکت خمیرمایه و الکل رازی به مزایای این سیستم هوشمند هم اشاره کرد و گفت: از جمله مزایای این سامانه نوین می‌توان به سرعت بالا در مهار حریق، ایمنی بیشتر برای آتش‌نشانان، سازگاری با محیط‌زیست و عدم نیاز به منابع انرژی خارجی اشاره کرد. این سامانه اکنون به‌عنوان یکی از ارکان اصلی زیرساخت‌های ایمنی شرکت خمیرمایه و الکل رازی شناخته می‌شود.

این سیستم با ترکیبی از ۹۵ درصد فوم و تنها ۵ درصد آب، قابلیت مهار آتش در دماهای بسیار بالا را دارد و درعین‌حال، مصرف آب را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. به گفته کارشناسان، همین فناوری در حادثه آتش‌سوزی پتروشیمی شوشتر نقش مؤثری در مهار حریق و جلوگیری از خسارات سنگین ایفاء کرده است.

افزایش ضریب ایمنی تولید الکل طبی با فنّاوری روز دنیا
 
افزایش ضریب ایمنی تولید الکل طبی با فنّاوری روز دنیا

 

پایان رپرتاژ آگهی
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور