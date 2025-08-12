افزایش ضریب ایمنی تولید الکل طبی با فنّاوری روز دنیا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، شهرام فرحمند، مدیرعامل شرکت خمیرمایه و الکل رازی با اعلام این خبر اظهار کرد: سامانه نوین اطفای حریق نصب‌شده، از نوع سیستم‌های هوشمند «خودران» است که بدون نیاز به پمپ، آب یا برق، قادر به عملکرد مستقل و سریع در مواقع بحرانی است. این فناوری پیشرفته، سال‌هاست در صنایع بزرگ کاربرد دارد و اکنون در این شرکت نیز مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آتش‌سوزی ناشی از الکل به دلیل ویژگی‌های خاص آن، جزو حوادث پرخطر طبقه‌بندی می‌شود و مقابله با آن نیازمند فناوری‌های ویژه و واکنش سریع است. به همین دلیل، ما تصمیم گرفتیم تا در کنار سامانه اطفای حریق موجود، از یک سامانه پشتیبان هوشمند برای بخش مخازن، محوطه‌های بارگیری و… نیز بهره‌مند شویم.

مدیرعامل شرکت خمیرمایه و الکل رازی به مزایای این سیستم هوشمند هم اشاره کرد و گفت: از جمله مزایای این سامانه نوین می‌توان به سرعت بالا در مهار حریق، ایمنی بیشتر برای آتش‌نشانان، سازگاری با محیط‌زیست و عدم نیاز به منابع انرژی خارجی اشاره کرد. این سامانه اکنون به‌عنوان یکی از ارکان اصلی زیرساخت‌های ایمنی شرکت خمیرمایه و الکل رازی شناخته می‌شود.

این سیستم با ترکیبی از ۹۵ درصد فوم و تنها ۵ درصد آب، قابلیت مهار آتش در دماهای بسیار بالا را دارد و درعین‌حال، مصرف آب را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. به گفته کارشناسان، همین فناوری در حادثه آتش‌سوزی پتروشیمی شوشتر نقش مؤثری در مهار حریق و جلوگیری از خسارات سنگین ایفاء کرده است.

پایان رپرتاژ آگهی