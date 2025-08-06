بزرگترین موکب نیشکر برای چهارمین سال پیاپی، دوشنبه ۱۳ مردادماه، در مراسمی با حضور دکتر عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در کیلومتر ۴۵ جاده اهواز – آبادان، در مسیر منتهی به مرز بین‌المللی شلمچه، برپا شد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این موکب با امکاناتی نظیر استراحتگاه‌های مجهز به سیستم سرمایشی، نمازخانه، سرویس‌های بهداشتی و خدمات شبانه‌روزی، آماده میزبانی از زائران حسینی در ایام پیاده‌روی اربعین است. باتوجه‌به گرمای شدید منطقه، امکانات رفاهی این موکب نقش مهمی در تأمین آسایش زائران دارد.



هم‌زمان با این موکب که به همت کشت و صنعتهای سلمان فارسی، دعبل خزایی،حکیم فارابی و شرکت خمیر مایه والکل رازی برپا شده، سه موکب دیگر نیز توسط واحدهای توسعه نیشکر در مسیرهای اصلی خوزستان به سمت عتبات برپا شده‌اند. یکی از این موکب‌ها چند روز پیش در مسیر جاده اهواز – خرمشهر و توسط کشت و صنعت میرزا کوچک‌خان با حضور استاندار خوزستان به بهره‌برداری رسید. دو موکب دیگر نیز به ترتیب در سه‌راهی خوانساری، ورودی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در جاده شوش به اهواز و موکب دیگر جاده خرمشهر توسط کشت وصنعت امیرکبیر راه اندازی شده‌اند.

ویژگی متمایز این موکب‌ها، استفاده از محصولات تولیدی صنعت نیشکر در پذیرایی از زائران است. در این مراکز، انواع نوشیدنی‌های خنک و انرژی‌بخش مانند شربت نیشکر، خرمای تازه و باکیفیت از نخلستان‌های صنعت نیشکر، و سایر اقلام خوراکی میان زائران توزیع می‌شود.