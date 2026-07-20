قرارگاههای ستاد اربعین ۱۴۰۵ تعیین شد
همزمان با برگزاری ستاد اربعین حسینی ۱۴۰۵ شهرداران ۱۶ منطقه تهران به عنوان رؤسای قرارگاههای این ستاد معرفی شدند.
به گزارش ایلنا از شهر، در آیین رسمی اذن خدمت اربعین حسینی که با حضور شهردار تهران، معاونین شهردار و شهرداران مناطق برگزار شد، احکام رؤسای قرارگاهها در ستاد اربعین حسینی ۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح ذیل است:
- هادی حق بین شهردار منطقه ۱، مسئول قرارگاه مرزی شلمچه
- مهدی صالحی شهردار منطقه ۲، مسئول قرارگاه مرزی زرباطیه
- حمید جوانی شهردار منطقه ۳، مسئول قرارگاه مرزی چذابه
- سید محمد موسوی شهردار منطقه ۴، مسئول قرارگاه نجف
- محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵، مسئول قرارگاه مرزی مهران
- سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶، مسئول قرارگاه کربلا
- فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸، مسئول قرارگاه زینبیه(کربلا)
- محسن دودانگه شهردار منطقه ۹، مسئول قرارگاه سامرا
- مهدی اخ الصنایع شهردار منطقه ۱۰، مسئول قرارگاه طریق الحسین(ع)
- مهدی کاظمی قمی شهردار منطقه ۱۱، مسئول قرارگاه سامرا
- سید محمد رحیم مرتضوی شهردار منطقه ۱۳، مسئول قرارگاه طریق الحسین(ع)
- رضا سیفی شهردار منطقه ۱۷، مسئول قرارگاه نجف
- رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸، مسئول قرارگاه مرزی مهران
- حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹، مسئول قرارگاه کربلا
- محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱، مسئول قرارگاه کوفه
- محمد جواد خسروی شهردار منطقه ۲۲، مسئول قرارگاه کوفه