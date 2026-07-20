خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قرارگاه‌های ستاد اربعین ۱۴۰۵ تعیین شد

قرارگاه‌های ستاد اربعین ۱۴۰۵ تعیین شد
کد خبر : 1816060
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با برگزاری ستاد اربعین حسینی ۱۴۰۵ شهرداران ۱۶ منطقه تهران به عنوان رؤسای قرارگاه‌های این ستاد معرفی شدند.

به گزارش ایلنا از شهر، در آیین رسمی اذن خدمت اربعین حسینی که با حضور شهردار تهران، معاونین شهردار و شهرداران مناطق برگزار شد، احکام رؤسای قرارگاه‌ها در ستاد اربعین حسینی ۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح ذیل است:

- هادی حق بین شهردار منطقه ۱، مسئول قرارگاه مرزی شلمچه

- مهدی صالحی شهردار منطقه ۲، مسئول قرارگاه مرزی زرباطیه

- حمید جوانی شهردار منطقه ۳، مسئول قرارگاه مرزی چذابه

- سید محمد موسوی شهردار منطقه ۴، مسئول قرارگاه نجف

- محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵، مسئول قرارگاه مرزی مهران

- سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶، مسئول قرارگاه کربلا

- فاطمه تنهایی  شهردار منطقه ۸، مسئول قرارگاه زینبیه(کربلا)

- محسن دودانگه  شهردار منطقه ۹، مسئول قرارگاه سامرا

- مهدی اخ الصنایع  شهردار منطقه ۱۰، مسئول قرارگاه طریق الحسین(ع)

- مهدی کاظمی قمی شهردار منطقه ۱۱، مسئول قرارگاه سامرا

- سید محمد رحیم مرتضوی شهردار منطقه ۱۳، مسئول قرارگاه طریق الحسین(ع)

- رضا سیفی شهردار منطقه ۱۷، مسئول قرارگاه نجف

- رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸، مسئول قرارگاه مرزی مهران

- حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹، مسئول قرارگاه کربلا

- محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱، مسئول قرارگاه کوفه

- محمد جواد خسروی شهردار منطقه ۲۲، مسئول قرارگاه کوفه

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل