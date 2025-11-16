آخرین وضعیت قیمت سیمان یکشنبه 25 آبان + جدول قیمت مصالح

خبرگزاری کار ایران
قیمت سیمان امروز یکشنبه 25 آبان اعلام شد. براساس اعلام این مرجع قیمت سیمان، بازار امروز همان نرخ‌های هفته گذشته را دنبال می‌کند و با همان قیمت‌های اعلام‌شده پیش می‌رود. اما این روند تا بعد از ظهر بیشتر ادامه ندارد و از آنجا که عرضه هفتگی سیمان عصر امروز در بورس انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت سیمان امروز یکشنبه 25 آبان اعلام شد. براساس اعلام این مرجع قیمت سیمان، بازار امروز همان نرخ‌های هفته گذشته را دنبال می‌کند و با همان قیمت‌های اعلام‌شده پیش می‌رود. اما این روند تا بعد از ظهر بیشتر ادامه ندارد و از آنجا که عرضه هفتگی سیمان عصر امروز در بورس انجام می‌شود، فعالان حوزه ساخت‌وساز منتظر مشخص شدن قیمت‌های تازه در معاملات امروز هستند.

قیمت سیمان امروز در سیوان لند

قیمت سیمان برای امروز، یکشنبه 25 آبان، در سیوان لند به شرح زیر است. سیوان‌ لند همچنین اعلام کرد که با به‌روزرسانی قیمت‌ها پس از معاملات امروز بورس، آخرین نرخ‌ها از فردا در وب‌سایت این مجموعه منتشر خواهد شد.

