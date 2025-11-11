به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند: تأمین مسکن امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و به‌ویژه خانه‌اولی‌ها تبدیل شده است. این موضوع تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه ابعاد گسترده‌ای در ثبات اجتماعی و آرامش روانی افراد دارد. مسکن در جامعه‌ی امروز، دیگر فقط به معنای یک چهار دیواری و سقف نیست؛ بلکه تبدیل به یک پایگاه امنیت روانی، ثبات اجتماعی و پشتوانه اقتصادی برای خانواده‌ها شده است.

در چنین شرایطی، جوانان و زوج‌های جوانی که برای نخستین بار قصد خرید مسکن را دارند، بیش از هر زمان دیگری در معرض فشارهای مالی و روانی قرار می‌گیرند. در این میان، زندگی در واحدهای استیجاری با وجود دسترسی آسان، منجر به فرسایش مداوم منابع مالی می‌شود؛ زیرا اجاره‌بهای رو به افزایش هیچ بازگشت سرمایه‌ای ندارد و در نهایت، تلاش‌های اقتصادی خانواده‌ها به جیب مالکان سرازیر می‌گردد. این وضعیت، افراد را در یک چرخه بی‌پایان اجاره‌نشینی گرفتار می‌کند و توان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آن‌ها سلب می‌نماید.

خانه کوچک، نقطه شروع مالکیت و آرامش روانی

راهکار برون‌رفت از این چرخه، در توسعه و ترویج ساخت‌وساز واحدهای مسکونی کوچک‌مقیاس نهفته است. سید محمد فتاح جهرمی، با درک نیاز خانه‌اولی‌ها، این خانه‌ها را به‌عنوان «سکوی آغاز مالکیت» معرفی می‌کند. او معتقد است که توسعه واحدهای مسکونی کوچک‌مقیاس، حتی با متراژ محدود، می‌تواند اولین قدم محکم برای خانه‌دار شدن باشد.

این نوع خانه‌ها نه تنها نیاز به سرپناه را برآورده می‌کنند، بلکه مهم‌تر از آن، آرامش روانی و امنیت اقتصادی خانواده‌ها را تضمین می‌کنند. زمانی که یک خانواده مالک خانه خود می‌شود، حتی اگر کوچک باشد، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، حفظ سرمایه و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی در قالب اجاره‌بها فراهم می‌گردد. افراد می‌توانند با حفظ سرمایه اولیه خود، در ادامه و با ارتقای شرایط شغلی و مالی، به‌تدریج خانه‌های بزرگ‌تر و متناسب با نیازهای فزاینده‌شان خریداری کنند. به عبارت دیگر، خانه کوچک نقش یک سرمایه اولیه ارزشمند و محافظت‌شده در مسیر رشد اقتصادی خانواده را ایفا می‌کند.

لزوم حمایت ساختاری از خانه‌های کوچک‌مقیاس

فتاح جهرمی با اشاره به ضرورت حمایت دولت و نهادهای ذی‌ربط از این رویکرد، تأکید کرد که این حرکت نیازمند یک عزم ملی و بازنگری در سیاست‌گذاری‌های کلان است. به اعتقاد وی، مسئولان و متولیان حوزه ساختمان باید مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار دهند تا امکان ساخت واحدهای مسکونی کوچک برای سازندگان فراهم شود و دسترسی برای خریداران تسهیل گردد.

این اقدامات حمایتی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

تخصیص زمین و تسهیلات مناسب: باید زمین‌ها و تسهیلات مالی ویژه‌ای برای تشویق سازندگان به ساخت واحدهای کوچک‌مقیاس در نظر گرفته شود تا توجیه اقتصادی این پروژه‌ها افزایش یابد.

حمایت از سازندگان حرفه‌ای و معتبر: شناسایی و حمایت از سازندگانی که متعهد به رعایت استانداردهای کیفی و زمانی در ساخت این واحدها هستند، می‌تواند اطمینان خاطر خریداران را افزایش دهد.

ایجاد ابزارهای مالی متناسب: لازم است ابزارهای مالی نظیر وام‌های اختصاصی با نرخ بهره پایین‌تر و بازپرداخت طولانی‌تر، متناسب با توان مالی خانه‌اولی‌ها ایجاد شود تا آن‌ها بتوانند راحت‌تر این خانه‌ها را خریداری کنند.

بازنگری در ضوابط شهرسازی: ضوابط و مقررات شهرسازی باید با هدف تسهیل در ساخت واحدهای کوچک بازنگری و اصلاح شوند تا موانع بوروکراتیک از پیش پای سازندگان برداشته شود.

محمد فتاح جهرمی خاطرنشان کرد که این اقدامات در نهایت موجب کاهش فشار مالی و روانی مردم شده و با افزایش عرضه در این بخش از بازار، به ایجاد تعادل در کل بازار مسکن کمک شایانی خواهد کرد.

تثبیت مالکیت اولیه، گام اساسی برای عدالت مسکن

در جمع‌بندی نهایی، سید محمد فتاح جهرمی مجدداً بر اهمیت راهکار خانه کوچک تأکید کرد. وی تصریح کرد: «خانه کوچک، حتی با متراژ محدود، سرمایه‌ای ارزشمند و سکوی رشد اقتصادی و اجتماعی خانواده‌هاست.»

این کارشناس صنعت ساختمان معتقد است که تثبیت مالکیت اولیه و خروج از چرخه اجاره‌نشینی، گامی اساسی برای تحقق عدالت مسکن، ایجاد امنیت پایدار و آرامش روانی خانواده‌ها خواهد بود.

انتهای پیام/