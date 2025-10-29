خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سیمان 7 آبان با ثبات نسبی در میانه هفته

قیمت سیمان 7 آبان با ثبات نسبی در میانه هفته
کد خبر : 1706610
لینک کوتاه کپی شد.

مرجع قیمت سیمان، بازار سیمان کشور در روز چهارشنبه 7 آبان ماه، روند باثبات روزهای قبل را حفظ کرد و تغییرات قیمتی قابل توجهی در نرخ‌های عمده فروشی کارخانجات مشاهده نشد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند،پس از تغییرات جزئی قیمت‌ها در ابتدای هفته که متأثر از معاملات بورس کالا در روز یکشنبه بود، بازار در میانه هفته به حالت آرامش و ثبات رسیدهاست. کارشناسان معتقدند تا پیش از عرضه هفتگی بورس کالا در روز یکشنبه آتی، انتظار نمی‌رود نوسان جدی در قیمت سیمان رخ دهد. از این رو، امروز چهارشنبه فرصت مناسبی برای خریدارانی است که به دنبال تأمین موجودی انبار خود با نرخ‌های کنونی و با حذف هزینه‌هایاضافی واسطه‌گری هستند.

قیمت سیمان 7 آبان در سیوان لند

سیوان لند به عنوان پلتفرمی که سیمان را به صورت مستقیم از بورس کالا خریداری و بدون واسطه به دست مصرف‌کنندگان می‌رساند، همچنان بهترین قیمت سیمان امروز و امکان خرید مطمئن را برای خریداران عمده فراهم کرده است. عرضه مستقیم و حذف واسطه‌ها توسط این پلتفرم، تضمین‌کننده نرخ‌های رقابتی و دسترسی آسان به برندهای مختلف سیمان در سراسر کشور است. قیمت سیمان و سایر مصالح ساختمانی موجود در سیوان لند، را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید:

قیمت سیمان 7 آبان با ثبات نسبی در میانه هفته

قیمت سیمان 7 آبان با ثبات نسبی در میانه هفته

قیمت سیمان 7 آبان با ثبات نسبی در میانه هفته

قیمت سیمان 7 آبان با ثبات نسبی در میانه هفته

قیمت سیمان 7 آبان با ثبات نسبی در میانه هفته

قیمت سیمان 7 آبان با ثبات نسبی در میانه هفته

قیمت سیمان 7 آبان با ثبات نسبی در میانه هفته

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ