قیمت سیمان 7 آبان با ثبات نسبی در میانه هفته
مرجع قیمت سیمان، بازار سیمان کشور در روز چهارشنبه 7 آبان ماه، روند باثبات روزهای قبل را حفظ کرد و تغییرات قیمتی قابل توجهی در نرخهای عمده فروشی کارخانجات مشاهده نشد.
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند،پس از تغییرات جزئی قیمتها در ابتدای هفته که متأثر از معاملات بورس کالا در روز یکشنبه بود، بازار در میانه هفته به حالت آرامش و ثبات رسیدهاست. کارشناسان معتقدند تا پیش از عرضه هفتگی بورس کالا در روز یکشنبه آتی، انتظار نمیرود نوسان جدی در قیمت سیمان رخ دهد. از این رو، امروز چهارشنبه فرصت مناسبی برای خریدارانی است که به دنبال تأمین موجودی انبار خود با نرخهای کنونی و با حذف هزینههایاضافی واسطهگری هستند.
قیمت سیمان 7 آبان در سیوان لند
سیوان لند به عنوان پلتفرمی که سیمان را به صورت مستقیم از بورس کالا خریداری و بدون واسطه به دست مصرفکنندگان میرساند، همچنان بهترین قیمت سیمان امروز و امکان خرید مطمئن را برای خریداران عمده فراهم کرده است. عرضه مستقیم و حذف واسطهها توسط این پلتفرم، تضمینکننده نرخهای رقابتی و دسترسی آسان به برندهای مختلف سیمان در سراسر کشور است. قیمت سیمان و سایر مصالح ساختمانی موجود در سیوان لند، را میتوانید در ادامه مشاهده کنید: