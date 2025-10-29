تحول در بازار مصالح ساختمانی کشور
با راهاندازی نمایشگاه دائمی آنلاین مصالح ساختمانی، پلتفرم سیوان لند مسیر خرید و فروش مصالح را در صنعت ساختمان ایران بازتعریف کرده است. تولیدکنندگان، پیمانکاران و انبوهسازان اکنون میتوانند به صورت بیواسطه و مستقیم از قیمت کارخانه بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند:صنعت ساختمان ایران برخلاف کشورهای پیشرفته، همچنان تحت تأثیرروشهای سنتی توزیع و فروش مواد و مصالح قرار دارد. وجود واسطههایمتعدد، پیچیدگیهای لجستیکی، و زمانبر بودن فرآیندها، برایتولیدکنندگان، پیمانکاران و انبوهسازان بهعنوان موانعی جدی مطرح هستند.
سیوان لند با ایجاد نمایشگاهی دائمی و کاملاً آنلاین از مصالح ساختمانی، تمامی تولیدکنندگان معتبر کشور را گرد هم آورده است تا محصولاتشان را بهصورت مستقیم در اختیار فعالان صنعت ساختمان قرار دهند.
در نتیجه، امکان خرید آنلاین انواع سیمان، گچ، کاشی و سرامیک،هبلکس، آجر سفال، میلگرد و مابقی مصالح ساختمانی از تولیدکننده به مصرفکننده بدون واسطه فراهم شده است.
مزایای همکاری با سیوان لند برای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی
مزایای خرید برای پیمانکاران و انبوهسازان
خریداران عمده مصالح، از جمله پیمانکاران، مهندسان و انبوهسازان، با استفاده از پلتفرم سیوان لند میتوانند با قیمتی کاملاً رقابتی و معادل قیمت کارخانه، فرآیند خرید مصالح ساختمانی را مدیریت کنند. مزایای اصلی برای خریداران عبارتند از:
بازاریابی نوین و مزیت رقابتی دیجیتال
سیوان لند با بهرهگیری از مدلهای نوین دیجیتال مارکتینگ، فرآیندبازاریابی و فروش در صنعت ساختمان را متحول کرده است. این پلتفرم از ابزارهای دیجیتال برای رشد و شفافیت بازار بهره میبرد:
پلتفرم سیوان لند با ایجاد یک بازارگاه قدرتمند آنلاین در صنعت ساختمان ایران، نقش مهمی در ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرفکننده ایفا کرده است. این پلتفرم نه تنها روند خرید و فروش مصالح ساختمانی را سادهتر و شفافتر کرده، بلکه برای تولیدکنندگان،پیمانکاران و انبوهسازان فرصتهای جدیدی را رقم زده است. نقش سیوان لند در تسهیل فرآیندهای بازاریابی، فروش و لجستیک، آن را به یک انتخاب مطمئن برای فعالان صنعت ساختمان تبدیل کرده است.