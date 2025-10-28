به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، با توجه به عرضه هفتگی سیمان در بورس کالا که طبق روال در روز یکشنبه انجام می‌شود، و نبود عرضه جدید تا یکشنبه آتی، انتظار می‌رود اینثبات قیمتی تا پایان هفته جاری ادامه داشته باشد. بازار آنلاین مصالح ساختمانی سیوان لند، قیمت سیمان روز گذشته را برای معاملات امروز خود ملاک قرار داده‌ است.

ثبات فعلی قیمت سیمان، فرصت مناسبی را برای خریداران فراهم می‌آورد تا بتوانند با آسودگی خاطر نسبت به برنامه‌ریزی و تأمین مصالح مورد نیاز خود اقدام کنند.

قیمت سیمان 6 آبان در سیوان لند

قیمت انواع سیمان پاکتی و فله تیپ‌های مختلف در سیوان لند به شرح زیر اعلام شده است:

