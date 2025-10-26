بازار در آستانه عرضه بورس همچنان آرام ماند؛
قیمت سیمان امروز یکشنبه ۴ آبان
قیمت سیمان امروز یکشنبه 4 آبان ماه، در اکثر کارخانهها بدون تغییر محسوسی نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته اعلام شده است. این ثبات نسبی در آستانه عرضه هفتگی سیمان در بورس کالا، نشاندهنده یک دوره انتظار در بازار است.
با توجه به اینکه معمولاً عرضههای اصلی سیمان در بورس کالا در بعدازظهر روزهای یکشنبه انجام میشود، فعالان صنعت ساختوساز منتظرند تا با مشخص شدن حجم عرضه و تقاضا از فردا (دوشنبه)، جهتگیری نهایی قیمت سیمان در هفته جاری تعیین شود.
استفاده از فرصت خرید مستقیم از کارخانه
قیمت سیمان 4 آبان در سیوان لند
قیمت سیمان امروز 4 آبان در سیوان لند برای انواع سیمان عمده در کارخانجات سراسر کشور به شرح زیر اعلام شده است: