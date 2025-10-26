خبرگزاری کار ایران
قیمت سیمان امروز یکشنبه ۴ آبان

قیمت سیمان امروز یکشنبه 4 آبان ماه، در اکثر کارخانه‌ها بدون تغییر محسوسی نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته اعلام شده است. این ثبات نسبی در آستانه عرضه هفتگی سیمان در بورس کالا، نشان‌دهنده یک دوره انتظار در بازار است.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان در کشور، قیمت سیمان امروز یکشنبه 4 آبان ماه، در اکثر کارخانه‌ها بدون تغییر محسوسی نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته اعلام شده است. این ثبات نسبی در آستانه عرضه هفتگی سیمان در بورس کالا، نشان‌دهنده یک دوره انتظار در بازار است.

با توجه به اینکه معمولاً عرضه‌های اصلی سیمان در بورس کالا در بعدازظهر روزهای یکشنبه انجام می‌شود، فعالان صنعت ساخت‌وساز منتظرند تا با مشخص شدن حجم عرضه و تقاضا از فردا (دوشنبه)، جهت‌گیری نهایی قیمت سیمان در هفته جاری تعیین شود.

استفاده از فرصت خرید مستقیم از کارخانه

سیوان لند بار دیگر تأکید می‌کند که با وجود ثبات نسبی قیمت سیمان، پیمانکاران و خریداران عمده می‌توانند با بهره‌گیری از این پلتفرم، سیمان را مستقیماً از درب کارخانه و با حذف کامل واسطه‌ها خریداری کنند. این شیوه خرید نه تنها هزینه‌های جانبی مانند انبارداری و دلالی را حذف می‌کند، بلکه امکان صدور فاکتور رسمی را نیز برای پروژه‌ها فراهم می‌سازد.

سیوان لند به عنوان مرجعی که سیمان را مستقیم از بورس کالا تهیه و به دست مصرف‌کننده می‌رساند، شفافیت کامل قیمت‌ها و دسترسی به برندهای مختلف سیمان در سراسر کشور را تضمین می‌کند.

قیمت سیمان 4 آبان در سیوان لند

قیمت سیمان امروز 4 آبان در سیوان لند برای انواع سیمان عمده در کارخانجات سراسر کشور به شرح زیر اعلام شده است:

