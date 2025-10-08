ثبات قیمت سیمان چهارشنبه ۱۶ مهرماه؛
رکود فصلی مانع نوسان شدید قیمتها
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت سیمان در معاملات امروز چهارشنبه 16 مهرماه ۱۴۰۴، با حفظ آرامش نسبی روزهای گذشته و با ثبات نسبی در اکثر کارخانجات آغاز به کار کرد. این ثبات، پس از روند نزولی خفیفی که در اوایل هفته مشاهده شد، نشاندهنده تعادل کنونی میان عرضه و تقاضا در این بازار کلیدی صنعت ساختمان است.
بر اساس تحلیل دادههای ارائهشده از سوی سیوان لند، مرجع قیمت سیمان و مصالح ساختمانی، قیمتها در مقایسه با روز گذشته تغییر چشمگیری نداشتهاند. این وضعیت، که چندی است با رکود فصلی ساختوساز آغاز شده، حاکی از ادامه دار بودن دورهی ثبات در بازار است.
روند قیمت سیمان در مهرماه:
روند قیمت سیمان در هفتههای اخیر، علیرغم نوسانات جزئی در برخی کارخانجات، عموماً در مسیر ثبات حرکت کرده است. کارشناسان سیوان لند معتقدند که کاهش تقاضای فصلی در پروژههای عمرانی و ساختمانی، عامل اصلی جلوگیری از جهشهای قیمتی در شرایط اقتصادی فعلی کشور است.
قیمت برخی از انواع سیمان پاکتی تیپ 2 عمده در سیوان لند به شرح زیر است:
- سیمان فارس نو: 129.000 تومان
- سیمان آبیک: 129.000 تومان
- سیمان تهران: 129.000 تومان
- سیمان هرمزگان: 124.000 تومان
- سیمان خزر: 125.000 تومان
سیوان لند، به عنوان بزرگترین بازار آنلاین صنعت ساختمان، بار دیگر بر اهمیت شفافیت قیمتی تأکید کرد و اعلام نمود که سازندگان و پیمانکاران میتوانند با دسترسی لحظهای به قیمتهای واقعی کارخانجات در سراسر کشور، خریدهای خود را با اطمینان کامل و صرفهجویی در هزینههای جانبی از سیوان لند انجام دهند.