سیوان لند، مرجع آنلاین صادرات مصالح ساختمانی ایران؛

پلی مطمئن میان تولیدکنندگان داخلی و بازارهای جهانی

بزرگترین بازار آنلاین صنعت ساختمان ایران، مسیری شفاف و امن برای تأمین و صادرات مصالح ساختمانی فراهم کرده است. این پلتفرم دسترسی مستقیم خریداران خارجی به محصولات با کیفیت ایرانی را تضمین کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند: در سال‌های اخیر با افزایش تقاضای بازارهای منطقه‌ای و جهانی برای محصولات ساختمانی با کیفیت ایرانی، دسترسی سریع، شفاف و مطمئن به این مصالح و تجهیزات و اطلاع از قیمت روز آن‌ها، به یکی از نیازهای اساسی فعالان صنعت ساختمان تبدیل شده است. پیچیدگی‌های فرآیند خرید، تأمین و به ویژه صادرات مصالح ساختمانی همواره چالشی بزرگ برای تولیدکنندگان و پروژه‌سازان داخلی و خارجی بوده است.

در پاسخ به این نیاز حیاتی، پلتفرم سیوان لند فعالیت خود را به عنوان مرجع قیمت مصالح و بزرگ‌ترین بازار آنلاین صنعت ساختمان آغاز کرد. این پلتفرم با تلفیق تجربه مهندسی، دانش مدیریت کسب‌و‌کار و فناوری اطلاعات، یک بستر امن و نوین برای عرضه و تقاضای مصالح و تجهیزات ساختمانی در سراسر ایران و جهان ایجاد کرده است.

مرجعی کامل برای تامین مصالح با کیفیت صادراتی

سیوان لند مجموعه‌ای جامع و گسترده از محصولات را ارائه می‌دهد که مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی تولید شده‌اند. این گستردگی، انتخاب را برای خریداران بین‌المللی آسان و کارآمد کرده است.

مصالح ساختمانی صادراتی در سیوان لند شامل موارد زیر است:

  • سیمان ایران: انواع سیمان فله و کیسه‌ای (از جمله سیمان سفید) با کیفیت صادراتی بالا، مقاومت مناسب و رنگ یکنواخت که به‌صورت مستقیم و بدون واسطه از کارخانه عرضه می‌شود.
  • کاشی، سرامیک و سنگ: انواع کاشی و سرامیک مناسب برای نما، دیوار و محوطه‌سازی، و همچنین سنگ‌های طبیعی و مصنوعی شامل مرمر، تراورتن، گرانیت و مرمریت برای پروژه‌های لوکس.
  • بلوک و سفال: انواع بلوک‌های ساختمانی مانند هبلکس / بلوک AAC (سبک، عایق حرارت و صدا) و سفال.
  • گچ ایران: گچ با کیفیت صادراتی، چسبندگی بالا و زمان گیرش مناسب برای نما، دکوراسیون داخلی و تزئینات.
  • تجهیزات ساختمانی: تجهیزات تاسیسات مکانیکی و برقی شامل سیستم‌های سرمایش و گرمایش، پمپ‌ها، موتورخانه‌ها، کابل‌ها و تابلوهای برق صنعتی و ساختمانی.

تسهیل فرآیند صادرات مصالح ساختمانی به بازارهای منطقه

سیوان لند فراتر از یک بازار آنلاین داخلی، فرآیند صادرات مصالح ساختمانی را برای تولیدکنندگان داخلی و خریداران خارجی آسان و امن کرده است. پلتفرم سیوان لند با یکپارچه‌سازی فرآیندهای سفارش، تأمین و لجستیک، توانسته است به پلی مطمئن میان تولیدکنندگان داخلی و بازارهای خارجی تبدیل شود و سهم قابل توجهی از بازارهای منطقه‌ای را به خود اختصاص دهد.

بازارهای هدف اصلی این پلتفرم شامل کشورهای حوزه خلیج فارس و همسایگان ایران نظیر عمان، قطر، کویت، امارات متحده عربی، عراق، بحرین، عربستان سعودی، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان هستند.

مزیت‌های رقابتی سیوان لند در حوزه صادرات مصالح ساختمانی

شفافیت و قیمت رقابتی: خریداران خارجی می‌توانند قیمت‌های روزانه انواع مصالح از جمله سیمان، کاشی و سرامیک صادراتی را مشاهده و مقایسه کنند. این شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و حرفه‌ای پروژه‌ها را تضمین می‌کند و قیمت‌های رقابتی نسبت به بازارهای جهانی ارائه می‌شود.

دسترسی مستقیم و حذف واسطه‌ها: سیوان لند دسترسی مستقیم به تولیدکنندگان معتبر را فراهم می‌کند. این امر موجب حذف واسطه‌ها شده و کالاها با قیمت رقابتی به دست خریدار نهایی می‌رسد.

خدمات لجستیک و پشتیبانی کامل صادرات مصالح: سیوان لند تمامی امور مربوط به بسته‌بندی استاندارد، مدارک گمرکی، گواهی کیفیت، هماهنگی حمل‌ونقل و بیمه را بر عهده می‌گیرد. شبکه قوی حمل‌ونقل و لجستیک این پلتفرم، تضمین می‌کند که کالاها در سریع‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه به مقصد می‌رسند. بسته‌بندی حرفه‌ای آماده صادرات (مانند کیسه 50 یا 40 کیلوگرمی و جامبو بگ برای سیمان) کیفیت محصول را در طول مسیر حفظ می‌کند.

تضمین کیفیت و امنیت معاملات: این پلتفرم با تضمین کیفیت محصولات مطابق با استانداردهای جهانی، محیطی امن و مطمئن برای معاملات داخلی و بین‌المللی فراهم کرده است.

پشتیبانی تخصصی: تیم تخصصی سیوان لند با ارائه خدمات مشاوره، بازاریابی بین‌المللی و پشتیبانی به زبان‌های عربی و انگلیسی، فرآیندهای صادراتی و اداری پیچیده را برای تولیدکنندگان و خریداران ساده کرده است.

نوآوری دیجیتال و چشم‌انداز آینده

اعتماد، امنیت معاملات و نوآوری دیجیتال از دیگر ارزش‌های بنیادین سیوان لند است. این پلتفرم با ارائه اطلاعات دقیق در مورد قیمت، موجودی و کیفیت محصولات، امکان تصمیم‌گیری هوشمندانه برای خریداران و عرضه راحت و مطمئن برای فروشندگان را فراهم کرده است.

مدیران سیوان لند اعلام کرده‌اند که با برنامه‌ریزی برای گسترش فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری در بازارهای جدید، قصد دارند سهم خود را در صادرات مصالح ساختمانی افزایش دهند. تمرکز بر ارائه محصولات با کیفیت بالا و قیمت رقابتی، همراه با خدمات پس از فروش مطلوب، جایگاه ایران را در بازارهای منطقه‌ای مستحکم‌تر خواهد کرد.

با تکیه بر شفافیت، کیفیت، نوآوری و پشتیبانی تخصصی، سیوان لند مسیر خرید، فروش و صادرات مصالح ساختمانی را برای فعالان این صنعت راحت، شفاف و مطمئن کرده و به یک مرجع اصلی در صنعت ساختمان ایران و بازارهای بین‌المللی تبدیل شده است.

 

