پاسخ آبفا به ایلنا؛
اختلال فنی مهرستان برطرف شد، طرحهای پایداری آب زاهدان ادامه دارد
شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در پاسخ به گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری ایلنا، اعلام کرد قطعیهای مقطعی آب در برخی مناطق زاهدان ناشی کمبود آب در اوج مصرف است و اختلال اخیر در مجتمع روستایی کهنمگار شهرستان مهرستان که بر اثر نقص فنی یکی از چاههای تأمین آب ایجاد شده بود برطرف و شبکه به شرایط پایدار بازگشته است.
به گزارش ایلنا، اداره کل آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در پاسخ به گزارش درج شده در این خبرگزاری مبنی بر کمبود آب در زاهدان و اختلال در شبکه آبرسانی مهرستان، طی جوابیه ای متنی به شرح زیر به تحریریه این خبرگزاری ارسال کرد:
شرایط تأمین آب زاهدان، موضوعی پنهان یا تازه نیست. طی سالهای اخیر به دلیل رشد جمعیت، توسعه کالبدی شهر، حضور جمعیت شناور و اتباع خارجی و همچنین خشکسالیهای مستمر، با ناترازی ۱۰۰۰ لیتر بر ثانیه بین تولید و مصرف آب مواجه است.
به همین دلیل، توزیع آب در سطح شهر با مدیریت شبکه، مانور شیرآلات و برنامهریزی بهرهبرداری انجام میشود تا امکان بهرهمندی همه مشترکان از آب شرب فراهم باشد.
در چنین شرایطی، افت فشار یا قطعی موقت در برخی مناطق، بهویژه در ساعات اوج مصرف، ممکن است رخ دهد؛ اما این وضعیت به معنای رها شدن شبکه یا توقف خدماترسانی نیست و اکیپهای بهرهبرداری به صورت شبانهروزی در حال پایش و مدیریت شبکه هستند.
چنانچه در برخی نقاط، قطعیهای طولانیمدت رخ داده باشد، این موارد عمدتاً ناشی از حوادث فنی نظیر خروج پمپها از مدار، بروز اشکال در تجهیزات الکتریکی یا کاهش آب مخزن ذخیره در پی مصرف بالا بوده که پس از وقوع، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات فنی اقدام شده است.
در مواقعی که به دلیل محدودیت منابع، نیاز به تأمین اضطراری آب وجود داشته باشد، شرکت آب و فاضلاب با استقرار تانکرهای آبرسانی سیار، آب شرب مورد نیاز مشترکان را تأمین میکند. بنابراین تأمین آب اضطراری از طریق سامانه ۱۲۲ و ثبت مشخصات فراهم است.
مشکل فنی مجتمع روستایی مهرستان رفع شد.
اختلال اخیر در این مجتمع روستایی ناشی از سوختن الکتروپمپ یکی از دو حلقه چاه تأمین آب بود که موجب شد تأمین آب تنها از یک حلقه چاه انجام شود و در نتیجه، در روستاهای انتهای خط با افت فشار و قطعی مواجه شویم.
در همین مدت نیز آب شرب مورد نیاز مشترکان از طریق تانکر سیار تأمین شد و با تهیه، نصب و راهاندازی پمپ جدید، چاه مجدداً وارد مدار بهرهبرداری شده و شرایط تأمین آب به حالت عادی بازگشته است.
همچنین باید توجه داشت که به دلیل فقر منابع آب زیرزمینی، بستر سنگی و کاهش بارندگی، بخشی از چاههای منطقه مهرستان با افت آبدهی و افزایش احتمال آسیب به الکتروپمپها مواجه هستند؛ با این حال، این شرکت همواره در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تأمین و تعویض تجهیزات اقدام میکند.
شرکت آب و فاضلاب، علاوه بر مدیریت شرایط موجود، اجرای طرحهای توسعهای متعددی را برای افزایش ظرفیت تأمین آب در دستور کار دارد.
در زاهدان، افزایش توان پمپاژ چاههای دشت حرمک، بهرهبرداری از آبشیرینکن شهدای وحدت، پروژه انتقال آب از تهلاب و طرح راهبردی انتقال آب از دریای عمان از مهمترین پروژههایی هستند که با حمایت وزارت نیرو در حال اجرا بوده و نقش مؤثری در تأمین پایدار آب شرب شهر خواهند داشت.
در مهرستان نیز تأمین آب پایدار مجتمع روستایی کهنمگار از طریق طرح انتقال آب از سد ماشکید سفلی در برنامه اجرایی شرکت قرار گرفته و عملیات آن متناسب با تخصیص اعتبارات دنبال خواهد شد.
در پایان، شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان ضمن درک دغدغههای مشترکان، خود را موظف به اطلاعرسانی شفاف، پاسخگویی و تداوم خدمترسانی میداند و اطمینان میدهد با تمام ظرفیت فنی و عملیاتی، برای کاهش آثار کمآبی و ارتقای پایداری شبکه آب شرب استان تلاش خواهد کرد.