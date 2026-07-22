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طرح «همنوا» به ۱۰ شهرستان سیستان و بلوچستان رسید/ توسعه آموزش‌های مهارتی همزمان با حمایت از کسب‌وکارهای خانگی

طرح «همنوا» به ۱۰ شهرستان سیستان و بلوچستان رسید/ توسعه آموزش‌های مهارتی همزمان با حمایت از کسب‌وکارهای خانگی
کد خبر : 1817031
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مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان از گسترش اجرای طرح «همنوا» در استان خبر داد و گفت: همزمان با افزایش ظرفیت آموزش‌های مهارتی برای دانش‌آموزان، برنامه‌های توانمندسازی تولیدکنندگان محلی، توسعه فروش اینترنتی محصولات خانگی و گسترش آموزش‌های تخصصی مشاغل نیز در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلیل شهریاری روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در قالب تفاهم‌نامه همکاری با اداره‌کل آموزش و پرورش، سال گذشته ۸۷۰ دانش‌آموز در یک‌هزار و ۸۵۳ نفر دوره مهارتی آموزش دیدند، اما در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ این تعداد به یک‌هزار و ۴۴۱ دانش‌آموز و سه‌هزار و ۵۳۵ نفر دوره افزایش یافته که به ترتیب رشد ۶۵ و ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: تعداد مراکز مجری طرح نیز از ۱۳ مرکز به ۲۱ مرکز از مجموع ۲۵ مرکز دولتی استان رسیده و اکنون این طرح در ۱۰ شهرستان اجرا می‌شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان با بیان اینکه رشته‌های آموزشی بر اساس نیاز هر منطقه طراحی شده‌اند، گفت: راه‌اندازی رشته معدن و ماشین‌آلات سنگین در خاش، صنایع غذایی و هوش مصنوعی در زاهدان و زابل، صنایع دریایی در کنارک، تأسیسات در ایرانشهر و لوازم خانگی سردکننده در سراوان، بخشی از برنامه‌های بومی‌سازی آموزش‌های مهارتی است.

شهریاری با اشاره به اینکه تاکنون ۴۶ حرفه در قالب طرح «همنوا» تعریف شده است، تصریح کرد: این طرح موجب شده دانش‌آموزان آموزش عملی را در کارگاه‌های مجهز فنی و حرفه‌ای و زیر نظر مربیان متخصص فرا بگیرند تا مدرک مهارتی آن‌ها بر پایه توانمندی واقعی صادر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های حمایت از مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: فروشگاه‌های دائمی عرضه محصولات تولیدکنندگان محلی در کنار پل هوایی دانشگاه زاهدان راه‌اندازی شده و هدف از این اقدام، حمایت از بانوان تولیدکننده و توسعه بازار فروش محصولات بومی است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان افزود: علاوه بر عرضه حضوری محصولات، آموزش‌های تخصصی فروش اینترنتی نیز برای تولیدکنندگان برگزار شده که تاکنون ۶۳۷ نفر این آموزش‌ها را فرا گرفته‌اند و ۳۸۹ غرفه فروش مجازی توسط تولیدکنندگان استان راه‌اندازی شده است. محصولات عرضه‌شده نیز از شهرستان‌هایی مانند سراوان، ایرانشهر و زابل تأمین می‌شود.

شهریاری همچنین با اشاره به آموزش‌های ویژه کارگران ساختمانی گفت: دریافت گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای برای بهره‌مندی از بیمه تأمین اجتماعی الزامی است و متقاضیان پس از معرفی از سوی انجمن کارگران ساختمانی در آزمون‌های مهارتی شرکت می‌کنند.

وی از توسعه آموزش‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نیز خبر داد و اظهار کرد: آموزش رانندگان حمل‌ونقل درون‌شهری که پیش از این تنها در زاهدان ارائه می‌شد، اکنون در سراسر استان گسترش یافته و آموزشگاه‌های آزاد از زاهدان تا چابهار مجوز ارائه این دوره‌ها را دریافت کرده‌اند.

به گفته وی، دوره‌های آموزشی رانندگی محموله‌های خطرناک، راننده اتوبوس درون‌شهری، راننده سواری کرایه و راننده کامیون از جمله آموزش‌های جدیدی است که با هدف ارتقای مهارت شاغلان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات آموزشی اجرا می‌شود.

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