پایداری در تامین کالاهای اساسی و آرامش بازار اولویت استان است

به گزارش ایلنا، مجیب حسنی اظهار کرد: در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت، تأکید رئیس‌جمهور و دستور استاندار سیستان و بلوچستان، تأمین پایدار کالاهای اساسی، حفظ آرامش بازار و حمایت از فعالان اقتصادی در دستور کار استان قرار دارد.

وی افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، ذخایر کالاهای اساسی به‌صورت مستمر رصد می‌شود و هیچ‌گونه خللی در روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری با بیان اینکه همراهی با تولیدکنندگان، واردکنندگان و شبکه توزیع از اولویت‌های استان است، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم ضمن رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی، فرآیند تأمین و عرضه کالاهای اساسی با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

حسنی با تأکید بر تشدید نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی موظفند با هرگونه احتکار، گران‌فروشی، اخلال در شبکه توزیع و سوءاستفاده احتمالی برخورد قانونی و قاطع داشته باشند تا حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود.

وی ادامه داد: تنظیم بازار نیازمند همکاری همه بخش‌هاست و از فعالان اقتصادی انتظار می‌رود با رعایت قانون و مسئولیت‌پذیری، دولت را در تأمین نیازهای مردم همراهی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، روند تأمین کالاهای اساسی در استان به‌صورت مستمر پایش می‌شود و در صورت بروز هرگونه مشکل، تصمیمات لازم در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ خواهد شد.

انتهای پیام/