500 نفر از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان برای حضور در آیین تشییع امام شهید عازم مشهد شدند

به گزارش ایلنا، این کاروان در قالب برنامه‌ای هماهنگ، مسیر چندصد کیلومتری جنوب شرق کشور تا مشهد را طی می‌کند تا در آیین تشییع حضور یابد؛ حضوری که از سوی شرکت‌کنندگان، تجدید پیمان با آرمان‌های امام شهید، پاسداشت مجاهدت‌های وی در مسیر عزت امت اسلامی و تأکید بر استمرار گفتمان وحدت اسلامی عنوان شده است.

علمای اهل سنت حاضر در این کاروان، مشارکت در این آیین را نشانه‌ای از پیوند عمیق مردم سیستان و بلوچستان با ارزش‌های اسلامی و انقلابی دانسته و تأکید کردند که وحدت میان مذاهب اسلامی، سرمایه‌ای راهبردی برای اقتدار کشور و ناکامی جریان‌های تفرقه‌افکن است.

حضور گسترده علمای اهل سنت از مناطق مختلف استان در این مراسم، در شرایطی صورت می‌گیرد که سیستان و بلوچستان طی سال‌های اخیر همواره از پیشگامان تقویت همگرایی میان اقوام و مذاهب بوده و بر نقش علمای شیعه و سنی در حفظ انسجام اجتماعی و همبستگی ملی تأکید شده است.

شرکت‌کنندگان در این کاروان معتقدند حضور در آیین تشییع امام شهید، علاوه بر ادای احترام به شخصیت و خدمات وی، پیامی روشن برای بدخواهان ایران اسلامی دارد؛ پیامی مبنی بر اینکه ملت ایران با وجود تنوع قومی و مذهبی، حول محور منافع ملی، عزت اسلامی و وحدت امت، همدل و یکپارچه ایستاده و اجازه نخواهد داد دشمنان با پروژه‌های اختلاف‌افکنانه، میان مسلمانان شکاف ایجاد کنند.

اعزام این کاروان از دورترین نقاط جنوب شرق کشور، جلوه‌ای از همبستگی و انسجام ملی و مذهبی و تأکیدی بر نقش وحدت‌آفرین علمای اهل سنت در تقویت سرمایه اجتماعی، وفاق ملی و همدلین آحاد جامعه است.

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