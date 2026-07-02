آمادگی ناوگان حملونقل عمومی جنوب سیستان و بلوچستان برای اعزام کاروانهای وداع رهبر شهید
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب سیستان و بلوچستان از آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی و شرکتهای مسافربری منطقه برای جابهجایی مشتاقان حضور در آیین وداع با رهبر شهید امت به مشهد مقدس خبر داد و گفت: تمامی تمهیدات لازم برای انجام این ماموریت بزرگ با برنامهریزی دقیق و هماهنگی کامل میان دستگاههای ذیربط اتخاذ شده است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم عبدالهی روز پنجشنبه در جلسه ستاد برنامه ریزی اعزام کاروانهای مردمی افزود: در روزهای گذشته نشستها و جلسات هماهنگی متعددی با حضور مسئولان، مدیران شرکتهای حملونقل مسافری و فعالان این حوزه برگزار شد تا با انسجام و آمادگی کامل، زمینه اعزام زائران و عاشقان ولایت به مشهد مقدس فراهم شود.
وی ادامه داد: هدف از این جلسات برنامهریزی دقیق برای ارائه خدمات مطلوب، تامین ناوگان مورد نیاز و مدیریت مناسب سفرها بوده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه اعزامها به صورت کاروانی انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: تمامی سفرها با رعایت ضوابط ایمنی، برنامهریزی منسجم و نظارت مستمر صورت میگیرد تا زائران بتوانند در فضایی امن، آرام و منظم در مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید امت حضور یابند.
وی تصریح کرد: شرکتهای حملونقل عمومی جنوب استان با بسیج تمامی ظرفیتهای خود، آمادگی کامل برای تامین ناوگان مورد نیاز را دارند و رانندگان و عوامل اجرایی نیز با احساس مسئولیت و روحیه خدمترسانی، آماده ارائه بهترین خدمات به مردم هستند.
ابراهیمی افزود: این حضور گسترده و هماهنگ، جلوهای از همدلی، وحدت و ارادت مردم ولایتمدار جنوب سیستان و بلوچستان به آرمانهای انقلاب اسلامی و مقام شامخ رهبر شهید امت است و تلاش خواهد شد تمامی مراحل اعزام با نظم و کیفیت مطلوب انجام شود.
وی ضمن قدردانی از همکاری شرکتهای حملونقل مسافری، دستگاههای اجرایی و عوامل راهداری، تاکید کرد: خدمترسانی به زائران و مشتاقان حضور در این مراسم معنوی، افتخاری بزرگ برای مجموعه راهداری و حملونقل جادهای جنوب استان است و تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود برای تسهیل سفر کاروانهای مردمی به مشهد مقدس به کار گرفته شده است.