به گزارش ایلنا، آسیه لک زایی در تکمیل این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با هدف تسریع در حل مشکلات ثبتی، کارگروهی مشترک با حضور ادارات ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری و راه و شهرسازی تشکیل شد که با برگزاری جلسات تخصصی و بررسی دقیق مستندات، تداخلات پلاک‌های ثبتی در محدوده شهر سیب و سوران به طور کامل رفع شد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود تداخل پلاک‌های مربوط به اراضی واگذار شده میان دستگاه‌های اجرایی بود که با تعامل، هم‌افزایی و تنظیم صورتجلسات اصلاحی، محدوده‌ها به صورت دقیق تعیین و زمینه برای رفع اختلافات و تثبیت مالکیت اراضی فراهم شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سیستان و بلوچستان با اشاره به نتایج این اقدام اظهار داشت: پس از رفع موانع ثبتی و انجام اصلاحات لازم در پرونده، سند مالکیت بیمارستان سلامت شهرستان سیب و سوران به مساحت ۹۰ هزار و ۵۶۰ مترمربع صادر و تحویل شد که اقدامی مهم در راستای تثبیت مالکیت اماکن عمومی و زیرساخت‌های خدماتی استان به شمار می‌رود.

لک زایی تصریح کرد: صدور اسناد مالکیت برای مراکز درمانی و خدمات عمومی علاوه بر ایجاد امنیت حقوقی زمینه برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، جذب اعتبارات و اجرای طرح‌های عمرانی را فراهم می‌کند و از بروز اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: تجربه موفق تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دستگاه‌های اجرایی نشان داده است که تعامل بین‌بخشی مؤثرترین راهکار برای رفع تداخلات پلاک‌های ثبتی و حل مسائل پیچیده ملکی است و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان این رویکرد را با جدیت در سایر شهرستان‌ها نیز دنبال خواهد کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سیستان و بلوچستان در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه، تأکید کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با بهره‌گیری از ظرفیت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، روند تثبیت مالکیت اراضی و صدور اسناد مالکیت برای پروژه‌های عمومی، عمرانی و خدماتی را با سرعت و دقت بیشتری ادامه خواهد داد تا زمینه توسعه پایدار و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم در سراسر استان فراهم شود.

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