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افتتاح مدرسه ۶ کلاسه «شهید آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای» در ایرانشهر

افتتاح مدرسه ۶ کلاسه «شهید آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای» در ایرانشهر
کد خبر : 1801698
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مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان از افتتاح مدرسه ۶ کلاسه «شهید آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای» در شهرستان ایرانشهر خبر داد و گفت: این پروژه آموزشی با زیربنای ۵۴۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال و به یاد رهبر شهیدمان و در راستای توسعه عدالت آموزشی به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش ایلنا، میثم لک‌زایی اظهار داشت : توسعه فضاهای آموزشی استاندارد و فراهم‌سازی بستر مناسب برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و افتتاح این مدرسه نیز در همین راستا انجام شده است.

وی افزود: مدرسه ۶ کلاسه «شهید آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای» با زیربنای ۵۴۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال احداث شده که با بهره‌برداری از آن بخشی از نیازهای آموزشی شهرستان ایرانشهر تأمین خواهد شد.

لک‌زایی با بیان اینکه نام‌گذاری این پروژه به یاد رهبر شهیدمان تجلی پیوند توسعه علمی با فرهنگ ایثار و خدمت است، تصریح کرد: ایجاد فضاهای آموزشی ایمن، استاندارد و مجهز زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و سرمایه‌گذاری ماندگار برای آینده استان خواهد بود.

وی ادامه داد: اجرای چنین پروژه‌هایی نشان‌دهنده اهتمام مجموعه نوسازی مدارس به گسترش عدالت آموزشی و افزایش سرانه فضای آموزشی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان است.

آیین افتتاح این مدرسه با حضور بامری نماینده مردم شریف ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، کدخدا فرماندار شهرستان ایرانشهر، حجت‌الاسلام والمسلمین بزمانی امام جمعه شهرستان ایرانشهر و مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان برگزار شد.

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