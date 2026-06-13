پیگیریهای سیستان و بلوچستان برای تأمین کالاهای اساسی نتیجه داد/ محدودیت ارزی تهاتر حذف شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان از حل یکی از مهمترین موانع واردات کالاهای اساسی از مرزهای استان خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجام شده در جلسات ستاد تنظیم بازار و نشست بررسی مشکلات واردات کالاهای اساسی، موضوع تخصیص ارز برای تهاتر کالاهای اساسی تعیین تکلیف شد و حذف سقف ارزی عملیاتی شد.
به گزارش ایلنا، مجیب حسنی در تشریح نتایج دو نشست مهم اقتصادی برگزار شده، اظهار کرد: در جلسات ستاد تنظیم بازار کشور و همچنین نشست ویژه بررسی مشکلات واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی، مهمترین دغدغههای استان در حوزه تأمین و واردات کالاهای اساسی مطرح و پیگیری شد.
وی افزود: یکی از مسائل اصلی که روند واردات برخی کالاهای اساسی را با محدودیت مواجه کرده بود، موضوع تخصیص ارز برای تهاتر کالاها بود که خوشبختانه با رایزنیها و پیگیریهای مستمر استان در سطح ملی، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و راهکار اجرایی آن مورد موافقت قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، محدودیت و سقف تعیین شده برای تخصیص ارز در فرآیند تهاتر کالاهای اساسی برداشته و این موضوع اجرایی شده است.
حسنی با تأکید بر نقش استانهای مرزی در تأمین نیازهای بازار کشور گفت: رفع این محدودیت میتواند به تسهیل واردات کالاهای اساسی از مبادی مرزی، افزایش سرعت تأمین کالا، تقویت تجارت قانونی و ایجاد ثبات بیشتر در بازار کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: استانداری سیستان و بلوچستان در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی استان، پیگیری مسائل مرتبط با تجارت، واردات و تأمین کالاهای اساسی را با جدیت دنبال میکند و نتایج این اقدامات میتواند آثار مثبتی بر بازار و معیشت مردم داشته باشد.