به گزارش ایلنا، مجیب حسنی در تشریح نتایج دو نشست مهم اقتصادی برگزار شده، اظهار کرد: در جلسات ستاد تنظیم بازار کشور و همچنین نشست ویژه بررسی مشکلات واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی، مهم‌ترین دغدغه‌های استان در حوزه تأمین و واردات کالاهای اساسی مطرح و پیگیری شد.

وی افزود: یکی از مسائل اصلی که روند واردات برخی کالاهای اساسی را با محدودیت مواجه کرده بود، موضوع تخصیص ارز برای تهاتر کالاها بود که خوشبختانه با رایزنی‌ها و پیگیری‌های مستمر استان در سطح ملی، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و راهکار اجرایی آن مورد موافقت قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، محدودیت و سقف تعیین شده برای تخصیص ارز در فرآیند تهاتر کالاهای اساسی برداشته و این موضوع اجرایی شده است.

حسنی با تأکید بر نقش استان‌های مرزی در تأمین نیازهای بازار کشور گفت: رفع این محدودیت می‌تواند به تسهیل واردات کالاهای اساسی از مبادی مرزی، افزایش سرعت تأمین کالا، تقویت تجارت قانونی و ایجاد ثبات بیشتر در بازار کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: استانداری سیستان و بلوچستان در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی استان، پیگیری مسائل مرتبط با تجارت، واردات و تأمین کالاهای اساسی را با جدیت دنبال می‌کند و نتایج این اقدامات می‌تواند آثار مثبتی بر بازار و معیشت مردم داشته باشد.

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