خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار به بیمارستان کلات سرباز

اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار به بیمارستان کلات سرباز
کد خبر : 1794236
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار سرباز از اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تسریع در روند تکمیل بیمارستان ۳۲ تختخوابی کلات خبر داد و گفت: بهره‌برداری از این پروژه نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی جنوب سیستان و بلوچستان خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، محمداسلم کریمزایی اظهار کرد: پروژه بیمارستان ۳۲ تختخوابی کلات یکی از مهم‌ترین طرح‌های حوزه سلامت در شهرستان سرباز است که تکمیل و راه‌اندازی آن می‌تواند نقش بسزایی در افزایش دسترسی مردم منطقه به خدمات بهداشتی و درمانی ایفا کند.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تسریع در روند تکمیل این پروژه اختصاص یافته که بخشی از نیازهای اجرایی و زیرساختی بیمارستان را تأمین خواهد کرد.

فرماندار سرباز بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های درمانی از مطالبات جدی مردم این شهرستان است و بهره‌برداری از بیمارستان کلات ضمن کاهش مراجعات بیماران به شهرهای دیگر، زمینه ارائه خدمات درمانی مطلوب‌تر و سریع‌تر را برای ساکنان منطقه فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: همزمان با روند تکمیل ساختمان بیمارستان، اقدامات مربوط به اخذ مجوزها، تدوین چارت تشکیلاتی، تأمین تجهیزات پزشکی و جذب نیروی انسانی مورد نیاز نیز در دستور کار قرار دارد تا شرایط لازم برای آغاز فعالیت این مرکز درمانی فراهم شود.

کریمزایی با اشاره به نشست مشترک هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر با مسئولان شهرستان سرباز گفت: در این نشست، مسائل و موانع موجود در مسیر تکمیل بیمارستان کلات به‌صورت تخصصی بررسی و هماهنگی‌های لازم برای تسریع در روند اجرا و رفع مشکلات احتمالی انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت مسئولان استانی و ملی و پیگیری‌های مستمر دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، تلاش می‌شود بیمارستان ۳۲ تختخوابی کلات تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

فرماندار سرباز تأکید کرد: راه‌اندازی این بیمارستان گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت و پاسخگویی به نیازهای درمانی مردم شهرستان سرباز و مناطق همجوار خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی