به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس بلوچی اظهار کرد: طی یک سال گذشته، ۱۴ هزار و ۹۰ نوزاد در حوزه زیر پوشش دانشکده علوم پزشکی چابهار شامل شهرستان‌های چابهار، کنارک، نیکشهر، قصرقند، دشتیاری و زرآباد مورد غربالگری قرار گرفتند که از این تعداد، ۲۲ مورد ابتلای قطعی به کم‌کاری تیروئید شناسایی شد.

وی با بیان اینکه سلامت نوزادان از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه نظام سلامت در هر جامعه است، افزود: اجرای برنامه‌های غربالگری در روزهای نخست تولد نقش مؤثری در پیشگیری از بیماری‌ها و ناتوانی‌های مادام‌العمر دارد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی چابهار ادامه داد: بیماری کم‌کاری تیروئید نوزادان از جمله اختلالات مادرزادی شایع است که در صورت تشخیص دیرهنگام، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیر جسمی و ذهنی برای کودک به همراه داشته باشد، از این رو برنامه ملی غربالگری این بیماری با هدف تشخیص و درمان به‌موقع در سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به گستره جغرافیایی و پراکندگی جمعیت در جنوب سیستان و بلوچستان، توسعه خدمات پیشگیرانه و اجرای مستمر برنامه‌های غربالگری اهمیت ویژه‌ای دارد و دانشکده علوم پزشکی چابهار تلاش کرده با تقویت این خدمات، زمینه شناسایی زودهنگام بیماری‌ها و ارتقای سلامت کودکان را فراهم کند.

بلوچی گفت: غربالگری کم‌کاری تیروئید در سه تا پنج روز نخست تولد نوزاد انجام می‌شود و در این مدت، ۱۷۰ نوزاد مشکوک به این بیماری شناسایی شدند که پس از انجام آزمایش‌های تکمیلی و بررسی‌های تخصصی، ابتلای ۲۲ نوزاد به‌صورت قطعی تأیید شد.

وی تاکید کرد: در صورت درمان نشدن، کم‌کاری تیروئید می‌تواند منجر به عقب‌ماندگی ذهنی، اختلال در رشد جسمی و بروز مشکلات متعدد برای کودک شود، اما تشخیص و درمان به‌موقع، از بروز این عوارض جلوگیری می‌کند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی چابهار تصریح کرد: خدمات غربالگری کم‌کاری تیروئید نوزادان به‌صورت رایگان در تمامی خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت منطقه ارائه می‌شود و خانواده‌ها باید نسبت به انجام این آزمایش در روزهای نخست تولد نوزاد حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره بیماری‌های تیروئید تاکید کرد و افزود: برنامه‌های غربالگری و تشخیص زودهنگام از مهم‌ترین اقدامات حوزه بهداشت برای حفظ سلامت جامعه و کاهش هزینه‌های ناشی از بیماری‌ها به شمار می‌رود.

بلوچی با اشاره به اهمیت سلامت تیروئید در دوران بارداری خاطرنشان کرد: اختلالات تیروئید در زنان باردار می‌تواند سلامت مادر و جنین را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین بررسی وضعیت تیروئید پیش از بارداری و در طول دوران بارداری باید مورد توجه خانواده‌ها و کادر درمان قرار گیرد.

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