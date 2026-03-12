افتتاح دو طرح حیاتی در نخستین روزهای جنگ در سیستان و بلوچستان/ارائه بی وقفه خدمات به مردم
معاون روابط عمومی و تشریفات دفتر استاندار سیستان و بلوچستان ، گفت: در نخستین هفته تجاوز دشمن به کشور،دو طرح مهم و حیاتی در سیستان و بلوچستان به ثمر رسید.
سعیده خاشی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به عدم توقف توسعه در جنوب شرق، اظهار داشت: در نخستین هفته تجاوز دشمن به کشور، دو طرح مهم و حیاتی استان به ثمر رسید،فاز اول پارک ۱۲۰ هکتاری جنگلی زاهدان که از نخستین وعده های استاندار بود،افتتاح و با بهره برداری از طرح آبرسانی به سفیدابه،تنش آبی در روستاهای شمال استان،به صورت کامل برطرف شد.
وی افزود: استاندار سیستان و بلوچستان با حضور میدانی در مرزهای جنوب شرق کشور و بمنظور تداوم خدمات رسانی،بار دیگر اهمیت سیستان و بلوچستان را به عنوان دریچه تنفس اقتصادی کشور،یاد آور شد.
خاشی عنوان کرد: استاندار همواره،بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی تأکید دارد و حالا در شرایط جنگی که در معرض حمله تجاوزکارانه آمریکای صهیونی هستیم، ثمر آن تلاش ها را می توان در نقش ویژه مرزهای مقدس، در جنوب شرق کشور و بندر شهید بهشتی چابهار برای تامین کالاهای اساسی کشور شاهد بود.
خاشی با اشاره به تلاش دشمن برای انعکاس روایت اشتباه از استان، گفت: اصحاب پرتلاش رسانه این روزها فعالانه تر از همیشه به انعکاس حقایق مشغول هستند و ضرورت دارد تلاش های ویژه ای برای این خطه استراتژیک کشور در حوزه امنیت اجتماعی،تامین کالاهای اساسی و همدلی ویژه مردم،منعکس شود تا مسیر روایتگری صحیح دستخوش سناریو سازی های دشمن نشود.
این مسئول در ادامه بیان داشت: استاندار و مجموعه مدیران با همراهی ویژه مردم استان، در یکسال اخیر با تلاش برای مردمی سازی امنیت و توسعه مشارکت مردم در حکمرانی مشارکتی و همگامی آن در پروژه های عمرانی، شرایط استان را به ثبات اجتماعی ویژه رسانده اند.
وی در پایان سیستان و بلوچستان را تکیه گاه امن ایران دانست که در این روزهای جنگی بیش از هر زمان دیگری در تلاش است نقش خود را برای یاری رسانی به کشور ایفا کند.