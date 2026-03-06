استمرار صادرات و کاهش ترافیک کامیون های خروجی در مرزهای سیستان و بلوچستان/ تعیین درب اختصاصی برای ورود کالای اساسی در مرز
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان، با حضور در مرزهای ریمدان_گبد و پیشین_مند، از بخشهای مختلف این گذرگاههای مرزی بازدید کرد و از استمرار صادرات و واردات کالا از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، خبر داد .
به گزارش ایلنا، مجیب حسنی، استاندار سیستان و بلوچستان در حاشیه این بازدید، اظهار داشت: با توجه به درخواست کشاورزان سیستان و بلوچستان مبنی بر امکان صادرات محصول هندوانه از طریق مرز پیشین، این امکان برای کشاورزان فراهم شد.
وی افزود: در این بازدید بر لزوم تسریع در ترخیص کالا از طریق کاهش بروکراسی های اداری و با حداقل تشریفات ممکن تاکید شد.
حسنی عنوان کرد: در بازدید از پایانه های مرزی، هماهنگی های جدیدی بمنظور تامین کالای اساسی و تداوم تجارت مرزی، در مدیریت مرزی صورت گرفت.
وی افزود: بمنظور تسریع در ورود کالای اساسی و تامین آن در استان، درب اختصاصی برای ورود کالاهای اساسی، در بستر مرز تعیین شد.
وی عنوان کرد: صادرات کالا از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان استمرار داشته و با نظم خاصی در حال انجام است و در پی هماهنگی های ایجاد شده بین دستگاه های مرتبط، کاهش ترافیک کامیون های خروجی را شاهدیم.
حسنی خاطر نشان کرد: در جریان بازدید از مرزهای ریمدان و پیشین، "خط سبز"، بمنظور صادرات سیمان به کشور پاکستان تعریف شد که این موضوع سبب تسهیل در صادرات سیمان به کشور پاکستان خواهد شد.
وی گفت: در این بازدید، بر افزایش ساعت کاری مرزها بهمنظور تسهیل در تردد و روانسازی مبادلات تجاری در شرایط جنگ تأکید شد و دستورهای لازم برای هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مستقر در مرز صادر شد.
در ادامه این بازدید، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان، مشکلات بازارچه خردهفروشی این منطقه را بررسی کرد و دستورات لازم برای رفع موانع و بهبود روند فعالیت این بازارچه را ابلاغ نمود.
در این بازدید،فرمانداران راسک و دشتیاری ، مدیران کل گمرک، راهداری و بازارچه های استان و همچنین مرزبانی، معاون استاندار را همراهی کردند.
این بازدید در راستای تقویت مبادلات مرزی در زمان جنگ، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و تنظیم بازار در زمان جنگ، تسهیل واردات و بهبود خدماترسانی در مبادی رسمی استان انجام شده است.