معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان:

تلاش بی وقفه مسئولان برای تامین کالای مورد نیاز مردم در شرایط جنگ/ امکان خرید کالابرگ الکترونیکی در بیش از 5 هزار فروشگاه استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان از واردات 6 هزار تن کالای اساسی برنج، از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان و تامین بی وقفه کالاهای اساسی مورد نیاز،در استان خبر داد.

مجیب حسنی روز چهار شنبه، در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: بمنظور تنظیم بازار و ضرورت تامین معیشت مردم در شرایط جنگی، مجموعه اقتصادی استان در حال تلاش است تا بتوانیم تامین به موقع کالاها و عرضه مناسب آن را در سطح استان داشته باشیم‌.

وی افزود: متاسفانه در روزهای آغازین جنگ ،شاهد تشکیل صف های طولانی در سطح خبازی های استان بودیم که با رعایت و همکاری شهروندان، افزایش ساعت کاری خبازی ها و البته تامین به موقع آرد، از روز گذشته شاهد کاهش این صف ها بودیم.

وی افزود: در حوزه تامین گاز مایع مورد نیاز مردم به عنوان انرژی غالب در بخش پخت و پز خانوار، با توجه به شرایط جنگی اختلالاتی در حوزه سامانه ها و مشکلاتی در حوزه عرضه داشتیم که با هماهنگی های ملی و استانی، با عرضه دستی موافقت شد و پیگیری های لازم انجام شده که امیدواریم ضمن رفع اختلالات سامانه ها بتوانیم عرضه یارانه ای نفت و گاز مایع را شاهد باشیم.

 وی خاطر نشان کرد: هیچ نوع نگرانی در تامین اقلام کالاهای اساسی وارداتی وجود ندارد. در یک نوع قلم کالای اساسی، ظرف چند روز ابتدایی جنگ،  6 هزار تن واردات کالای اساسی برنج از مرزهای استان داشتیم که در این مسیر همراهی تجار و البته کشور عزیز و همسایه هم مرز ما کشور پاکستان، ادارات اقتصادی، مرزبانی، گمرک و.. در حوزه تامین اقلام شاهد بودیم .

وی افزود: در حوزه ذخیره سازی گندم و آرد هم هیچ نگرانی وجود ندارد و با توجه به ذخایر استان ، نیاز مردم استان برای 4 ماه تامین شده است البته واردات هم کماکان انجام می شود و ذخیره سازی هم صورت می گیرد.

 حسنی عنوان کرد: با توجه به افزایش شیفت کاری که در حوزه کارخانجات آرد در سطح استان ایجاد شده هیچ نگرانی در حوزه تامین آرد بصورت خام برای تامین مایحتاج روستاییان عزیز و آرد خبازی ها در سطح استان وجود ندارد. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان در خصوص بروز اختلال در خرید کالابرگ شهروندان، گفت:  در بیش از 5 هزار پایانه فروشگاهی سطح استان امکان خرید کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی وجود دارد و در صورت بروز مشکل در فروشگاه ها بلافاصله پس از اطلاعی اداره کار اخذ می کند ، اقدامات لازم به جهت رفع این اختلالات در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

