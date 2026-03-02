به گزارش ایلنا، منصور بیجار روز دوشنبه در نشست مشترک شورای معاونین استاندار و فرمانداران، ضمن تسلیت مجدد شهادت قائد امت ،سرداران وطن و مردم شریف و بی دفاع کشور در حملات آمریکای صهیونی،اظهار داشت: مردم سیستان و بلوچستان،با تمام قدرت پای کار دولت‌ و نظام هستند و در این برهه از زمان ،تقویت انسجام اجتماعی از اهمیتی ویژه برخوردار است.

استاندار سیستان و بلوچستان ،ماه مبارک رمضان و حضور مردم مومن در مساجد ،ظرفیتی ویژه است که می تواند اهداف ما در مشارکت محله محور را محقق سازد،مردم آگاه و قدر شناس استان وفادار به نظام هستند و در این مقطع حساس از زمان مجدانه برای حفظ آرامش همراه هستند.

وی با اشاره به تفویض شماری از اختیارات مهم و مؤثر ملی به استان بویژه در حوزه مرز،خاطر نشان کرد:شهرستان های مرزی با استفاده از این اختیارات وضعیت تأمین کالاهای اساسی نه تنها استان بلکه کشور تقویت کنند.

