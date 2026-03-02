استاندار سیستان و بلوچستان:
خدماترسانی به مردم بی وقفه در جریان است/ضرورت حضور میدانی و مسئولانه مدیران و فرمانداران در بین مردم
استاندار سیستان و بلوچستان،اظهار داشت:همه فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرائی مأموریت دارند تا پایان جنگ تحمیلی با اختیارات کافی و برنامهریزی ویژه در راستای وظایف خود خدمات بیوقفه و یکپارچهای را به عموم جامعه ارائه دهند.
به گزارش ایلنا، منصور بیجار روز دوشنبه در نشست مشترک شورای معاونین استاندار و فرمانداران، ضمن تسلیت مجدد شهادت قائد امت ،سرداران وطن و مردم شریف و بی دفاع کشور در حملات آمریکای صهیونی،اظهار داشت: مردم سیستان و بلوچستان،با تمام قدرت پای کار دولت و نظام هستند و در این برهه از زمان ،تقویت انسجام اجتماعی از اهمیتی ویژه برخوردار است.
استاندار سیستان و بلوچستان ،ماه مبارک رمضان و حضور مردم مومن در مساجد ،ظرفیتی ویژه است که می تواند اهداف ما در مشارکت محله محور را محقق سازد،مردم آگاه و قدر شناس استان وفادار به نظام هستند و در این مقطع حساس از زمان مجدانه برای حفظ آرامش همراه هستند.
وی با اشاره به تفویض شماری از اختیارات مهم و مؤثر ملی به استان بویژه در حوزه مرز،خاطر نشان کرد:شهرستان های مرزی با استفاده از این اختیارات وضعیت تأمین کالاهای اساسی نه تنها استان بلکه کشور تقویت کنند.