شهر رامشار منطقه سیستان به شبکه گاز شهری متصل شد
مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز گفت: عملیات اتصال نهایی خط ۱۰ اینچ شهر رامشار در شمال سیستان و بلوچستان با موفقیت انجام شد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا بنیاسدی روز شنبه افزود: این پروژه با هدف گازرسانی به شهر رامشار، شهرک صنعتی و کورههای آجرپزی این منطقه اجرا شد.
وی ادامه داد: این عملیات با تلاش کارکنان مرکز بهرهبرداری خطوط لوله گاز زاهدان، بدون نیاز به تخلیه گاز و با رعایت کامل نکات ایمنی به پایان رسید.
مدیر منطقه ۶ عملیات انتقال گاز خاطرنشان کرد: انشعاب یادشده از خط ۲۴ اینچ زابل در کیلومتر ۸۳ منشعب شده و به طول ۱۲۰ متر تا ایستگاه CGS رامشار امتداد دارد.
وی بیان کرد: عملیات Tie-in (تاین) به معنای اتصال نهایی خط جدید به خط موجود در شبکه انتقال گاز است که از حساسترین مراحل اجرایی خطوط لوله محسوب میشود و نیازمند دقت، هماهنگی و رعایت کامل اصول ایمنی است.