تشدید بازرسی‌ها از جایگاه‌های سوخت سیستان و بلوچستان برای ارتقای ایمنی کار

رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از اجرای طرح جامع بازرسی و ارزیابی ایمنی جایگاه‌های سوخت استان با هدف صیانت از نیروی انسانی، پیشگیری از حوادث شغلی و ارتقای استانداردهای بهداشت کار خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد ذاکر شیخ‌زاده گفت: با توجه به حساسیت فعالیت جایگاه‌های سوخت به‌عنوان محیط‌های پرریسک، طرح ویژه بازرسی فنی و ایمنی از تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت بنزین، گازوئیل و CNG در سطح استان با هدف کاهش خطرات احتمالی و افزایش ضریب ایمنی کارکنان در حال اجراست.  

وی افزود: در این طرح، وضعیت تجهیزات ایمنی، سامانه‌های اعلام و اطفای حریق، نحوه تخلیه و انبارش سوخت، تهویه فضاهای بسته، سیستم‌های برق و ارتینگ، رعایت فاصله ایمن از مناطق مسکونی و آموزش نیروی انسانی مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد.  

شیخ‌زاده با تأکید بر اینکه رعایت الزامات ایمنی در جایگاه‌های سوخت از الزامات قانونی و حرفه‌ای است، تصریح کرد: بازرسان کار در جریان بازرسی‌ها نسبت به بررسی مطابقت عملکرد جایگاه‌ها با استانداردهای مصوب ملی ایمنی و بهداشت کار (HSE) اقدام می‌کنند.  

وی بیان کرد: در صورت شناسایی هرگونه نقص یا خطر بالقوه، برای مدیران جایگاه‌ها اخطار کتبی صادر و مهلت مشخصی برای رفع نواقص تعریف می‌شود و در صورت تداوم بی‌توجهی، موضوع از طریق مراجع قانونی و کمیته حفاظت فنی پیگیری خواهد شد.

شیخ‌زاده هدف از اجرای این طرح را صیانت از جان نیروی انسانی، کاهش خسارات مادی و ایجاد فرهنگ ایمنی پایدار در محیط‌های پرریسک عنوان کرد و افزود: نتایج این بازرسی‌ها مبنای برنامه‌ریزی آموزشی و بهبود مستمر پروتکل‌های ایمنی در سطح استان قرار می‌گیرد.

