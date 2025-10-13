جهش تاریخی آموزش در سیستان و بلوچستان/ ۶۵۳۳ کلاس درس ثمره نهضت مدرسهسازی مردمی
مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان از تحقق یکی از بزرگترین برنامههای عمرانی آموزشی کشور در این استان خبر داد و گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون با همراهی مردم، خیرین و دولت ۶ هزار کلاس درس ساخته شده و ۵ هزار کلاس دیگر در دست اجراست که گامی بلند در مسیر عدالت آموزشی و توسعه مناطق محروم محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، همزمان با بهرهبرداری سراسری از ۲۴۰۷ پروژه آموزشی و پرورشی، ۲۸۶۳ پروژه میدان همدلی و ۱۳۵۷۶ مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان در کشور، سیستان و بلوچستان نیز با حضور امام جمعه موقت شهرستان زاهدان ، مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان ،ریش سفیدان، معتمدین و دانش آموزان شاهد افتتاح و بهرهبرداری از پروژه آموزشی ۱۲ کلاسه ایران ما بود.
میثم لکزایی مدیرکل نوسازی مدارس استان در حاشیه این مراسم با اشاره به رشد تاریخی توسعه فضاهای آموزشی در استان گفت: در سالهای اخیر بویژه از ۱۴۰۰ تا امروز با نگاه ویژه دولت و همراهی خیرین نیکاندیش، شاهد جهشی بزرگ در مدرسهسازی بودهایم، بیش از ۶ هزار کلاس درس در استان تکمیل و تحویل دانشآموزان شده است .
وی افزود: در حال حاضر بیش از پنجهزار کلاس درس در نقاط مختلف استان در دست اجراست و خوشبختانه حداقل منابع مورد نیاز برای آغاز عملیات اجرایی این پروژهها تأمین شده است که این حجم از فعالیت عمرانی، نویدبخش تحولی بزرگ در زیرساختهای آموزشی سیستان و بلوچستان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد :سرانه فضای آموزشی استان در گذشته تنها ۳.۳ مترمربع به ازای هر دانشآموز بوده و امروز برای نخستینبار در تاریخ سیستان و بلوچستان به ۴ مترمربع رسیدهایم که این دستاورد حاصل تلاش شبانهروزی مجموعه نوسازی مدارس، حمایت دولت و همراهی مردم و خیرین است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان با اشاره به سیاستهای کلان آموزشوپرورش در مسیر عدالت آموزشی اظهار کرد: نهضت توسعه فضاهای آموزشی در سیستان و بلوچستان با هدف کاهش فاصله سرانه آموزشی استان با میانگین کشوری دنبال میشود و تنها در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان پروژه آموزشی تعریف و اجرایی شد که نقطه عطفی در توسعه زیرساختهای آموزشی استان محسوب میشود.
وی با بیان اینکه نیمی از فضاهای آموزشی جدید استان با مشارکت مردم ساخته شده است، گفت:از مجموع ۶ هزار کلاس درس تکمیلشده، بیش از ۵۰ درصد با مشارکت خیرین و مردم احداث شده است که این تجربه موفق ثابت کرد مردم استان در تحقق عدالت آموزشی نقش کلیدی دارند و بدون همراهی آنان جهش در مدرسهسازی ممکن نبود.
لکزایی با اشاره به طرحهای در حال اجرا تصریح کرد:در حال حاضر حدود ۱۳۰۰ کلاس درس از محل منابع در اختیار استاندار و ۱۰۰۰ کلاس دیگر از محل مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی در دست اجراست که این سطح از فعالیت سیستان و بلوچستان را به یکی از پیشروترین استانهای کشور در اجرای نهضت ملی مدرسهسازی تبدیل کرده است.
لکزایی با اشاره به نقش مؤثر خیرین در نهضت ملی مدرسهسازی گفت: یکی از نمونههای درخشان مشارکت مردمی در توسعه فضاهای آموزشی مدرسه ۱۲ کلاسه «ایرانما» در شهرک تاکسیرانی زاهدان است که امروز با زیربنای ۱۴۴۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان با مشارکت خیر نیکاندیش غلامحسین مطهری به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل نوسازی مدارس استان در پایان با قدردانی از حمایتهای استاندار، برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد: سیستان و بلوچستان امروز به الگویی ملی در حوزه مدرسهسازی مردمی تبدیل شده است که با ادامه این مسیر، امیدواریم به نقطهای برسیم که هیچ دانشآموزی در استان بدون کلاس درس نباشد.