نوآوری پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان؛
اختراع نرمافزار خندهدرمانی راهی ساده و مؤثر برای لبخند دوباره کودکان مبتلا به سرطان
طرح پژوهشی نوآورانه عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، نشان داد خندهدرمانی با استفاده از یک نرمافزار سلامت همراه، میتواند کیفیت زندگی و عزتنفس کودکان مبتلا به سرطان را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
به گزارش ایلنا، دکتر فرشته قلجایی، عضو هیات علمی گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، از اجرای طرحی پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر خندهدرمانی با نرمافزار سلامت همراه بر کیفیت زندگی و عزتنفس کودکان مبتلا به سرطان تحت شیمیدرمانی در بیمارستان علیبنابیطالب(ع) زاهدان خبر داد و اظهار داشت: در این طرح، نرمافزاری طراحی شد که با بهرهگیری از خنده و فضای شاد، به کودکان بستری در بخش هماتولوژی کمک میکند تا در کنار درمانهای دارویی، لحظاتی شاد و پرامید را تجربه کنند، خنده اگرچه ساده است، اما در بستر فناوری میتواند معجزه کند.
وی افزود: این نرمافزار ایرانی که برای تلفن همراه طراحی شده، با محوریت شخصیت کارتونی «دُنی کوچولو» ساخته شده است، کودکی که مانند کاربران نرمافزار، در حال درمان سرطان است، کودکان باید با تصمیمهای درست پرستاری، به دُنی کوچولو کمک کنند تا حالش بهتر شود و لبخند بزند و در پایان بازی، بخشهای سرگرمکننده شامل آهنگهای شاد، فیلمهای طنز و بازیهای تعاملی برای آنان فعال میشود.
به گفته دکتر قلجایی، این تحقیق نیمهتجربی بر روی ۷۰ کودک مبتلا به سرطان انجام شده است، نتایج پژوهش نشان داد که پس از چهار جلسه استفاده از نرمافزار، کیفیت زندگی و عزتنفس کودکان در گروه مورد مطاله به شکل معناداری افزایش یافت، در حالی که در گروه کنترل تغییری مشاهده نشد.
وی افزود: خندهدرمانی دیجیتال روشی ایمن، کمهزینه و بدون عارضه است که میتواند بهراحتی در بخشهای بیمارستانی و حتی در منزل مورد استفاده قرار گیرد و هدف ما این است که خانوادهها بتوانند با استفاده از این ابزار ساده، لبخند را به خانههای خود بیاورند.
دکتر قلجایی با تأکید بر لزوم حمایت از پژوهشهای کاربردی در حوزه سلامت کودکان گفت: ادامه این مسیر نیازمند پشتیبانی مالی و اجرایی از سوی نهادهای پژوهشی است تا دانشجویان و پژوهشگران بتوانند طرحهای مؤثر و انساندوستانهای از این دست را به مرحله اجرا برسانند .
وی در پایان از انتشار یکی از مقالات این پژوهش در مجلات داخلی خبر داد و افزود: مقاله دوم این طرح نیز در مجله بینالمللی BMC Nursing در مرحله داوری قرار دارد و امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم نسخه توسعهیافته نرمافزار را در اختیار خانوادهها قرار دهیم تا هر کودک، لبخند را بخشی از درمان خود بداند.