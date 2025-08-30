به گزارش ایلنا، میثم لک‌زایی روز شنبه در حاشیه افتتاح این مدرسه با تبریک هفته دولت اظهار داشت: این فضای آموزشی با مشارکت خیر نیک‌اندیش منصور حدادان به یاد فرزند مرحوم وی و به همت اداره کل نوسازی مدارس استان احداث شد.

وی افزود: این مدرسه با زیربنای ۱۵۰ مترمربع و اعتباری مشترک از سوی خیران و اداره کل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان با ظرفیت پذیرش ۶۰ دانش‌آموز دختر و پسر متوسطه اول روستای عشایری الله‌آباد سراوان احداث و تجهیز شد.

وی تصریح کرد: ساخت این مدرسه نمونه‌ای درخشان از ماندگاری نام نیک و فرهنگ والای ایثار در حوزه تعلیم و تربیت است و این اقدام خیرخواهانه سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده فرزندان عشایری این منطقه خواهد بود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان افزود: امروز در سایه مشارکت خیران و حمایت‌های دولت، روند مدرسه‌سازی در استان شتاب گرفته و امید است با هم‌افزایی ظرفیت‌ها، هیچ دانش‌آموزی در سیستان و بلوچستان بدون فضای آموزشی مناسب نباشد.

وی خاطرنشان کرد: برای اول مهر سال‌جاری، ۴۰۴ کلاس درس در قالب ۲۲۱ پروژه مدرسه‌سازی آماده افتتاح است و هفته گذشته ۵۶۱ کلاس درس در زاهدان، ایرانشهر، سراوان و چابهار به بهره‌برداری رسید.

انتهای پیام/