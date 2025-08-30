خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
یک مدرسه سه‌ کلاسه در سراوان به بهره‌برداری رسید

یک مدرسه سه‌ کلاسه در سراوان به بهره‌برداری رسید
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان از افتتاح مدرسه سه‌ کلاسه «زنده‌یاد سروش حدادان» در روستای عشایری «الله‌آباد» شهرستان سراوان خبر داد.

به گزارش ایلنا، میثم لک‌زایی روز شنبه در حاشیه افتتاح این مدرسه با تبریک هفته دولت اظهار داشت: این فضای آموزشی با مشارکت خیر نیک‌اندیش منصور حدادان به یاد فرزند مرحوم وی و به همت اداره کل نوسازی مدارس استان احداث شد.

وی افزود: این مدرسه با زیربنای ۱۵۰ مترمربع و اعتباری مشترک از سوی خیران و اداره کل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان با ظرفیت پذیرش ۶۰ دانش‌آموز دختر و پسر متوسطه اول روستای عشایری الله‌آباد سراوان احداث و تجهیز شد.

وی تصریح کرد: ساخت این مدرسه نمونه‌ای درخشان از ماندگاری نام نیک و فرهنگ والای ایثار در حوزه تعلیم و تربیت است و این اقدام خیرخواهانه سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده فرزندان عشایری این منطقه خواهد بود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان افزود: امروز در سایه مشارکت خیران و حمایت‌های دولت، روند مدرسه‌سازی در استان شتاب گرفته و امید است با هم‌افزایی ظرفیت‌ها، هیچ دانش‌آموزی در سیستان و بلوچستان بدون فضای آموزشی مناسب نباشد.

وی خاطرنشان کرد: برای اول مهر سال‌جاری، ۴۰۴ کلاس درس در قالب ۲۲۱ پروژه مدرسه‌سازی آماده افتتاح است و هفته گذشته ۵۶۱ کلاس درس در زاهدان، ایرانشهر، سراوان و چابهار به بهره‌برداری رسید.

