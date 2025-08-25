به گزارش ایلنا، محمود هاشمی امروز _دوشنبه سوم شهریور_ در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: جمعیت استان دو میلیون و ۷۷۸ هزار و ۵۱ نفر بوده که شامل ۷۰۵ هزار خانوار می‌شود و تعداد روستاهای قابلیت گازرسانی استان نیز سه هزار و ۲۸۰ روستا است.

وی افزود: از ۲۶ شهرستان و ۵۵ شهر، تعداد ۱۷ شهر گازدار بوده و تعداد مشترکان شهری نیز ۱۸۵ هزار، تعداد روستاهای گازدار ۲۱۴ و روستاهای در دست اجرا ۸۲۱ روستاست، همچنین ۱۴۵ دهستان نیز گازدار هستند.

سرپرست شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان گفت: تعداد روستاهای واجد گازرسانی در استان سه هزار و ۲۸۰ روستاست و تعداد کل مشترکان روستایی نیز پنج هزار و ۴۷ نفر هستند.

وی با اشاره به پنج نیروگاه و دو کارخانه سیمان یادآور شد: همچنین ۹ شهرک نواحی در استان گازدار هستند.

هاشمی با اشاره به گازرسانی به پتروشیمی‌های استان در منطقه آزاد صنعتی چابهار و افتتاح فاز نخست نیروگاه پتروشیمی نگین مکران هم‌زمان با آغاز هفته دولت تصریح کرد: تأمین گاز پتروشیمی گسترش صنایع شیمیایی سینا، تأمین گاز پتروشیمی بدر شرق که تا پایان سال ۱۴۰۵ راه‌اندازی خواهد شد و نیز تأمین گاز پتروشیمی فکور صنعت که تا سال ۱۴۰۷ راه اندازی خواهد شد از پروژه‌هایی هستند که در هفته دولت سال جاری آغاز خواهند شد.

وی با اشاره به دستاوردها و سایر اقدامات شرکت گاز استان در هفته دولت سال‌جاری از جمله کلنگ‌زنی اجرای خط انتقال نصرت‌آباد، کلنگ‌زنی عملیات گازرسانی به شهر مهرستان، کلنگ‌زنی عملیات گازرسانی به تفتان شهر زاهدان گفت: کلنگ‌زنی عملیات گازرسانی به قاسم‌آباد و روستاهای بخش کلاتان بمپور، گازرسانی به روستاهای بخش دامن شهرستان ایرانشهر، گازرسانی به روستاهای ریگ‌ملک و لادیز، گازرسانی به روستاهای شهر زاهدان، گازرسانی به روستاهای محور گوربند، گازرسانی به روستاهای شهر هیرمند، گازرسانی به صنایع شهرستان ایرانشهر، گازرسانی به نیروگاه پتروشیمی نگین مکران، گازرسانی به کارخانه فولاد مکران، گازرسانی به صنایع چابهار، گازرسانی به صنایع و کوره‌های شهرستان خاش سایر اقدامات این شرکت در هفته دولت است.

سرپرست شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: افتتاح ایستگاه تقلیل فشار ۳۰۰ هزار متر مکعبی بر ساعت شهرستان زاهدان و احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰ کیلووات در این شهر نیز در هفته دولت اجرا می‌شود.

وی با تاکید بر عدالت در توزیع خدمات در سطح استان تصریح کرد: ۶۵۰ پروژه با هزینه ۱۱ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان در هفته دولت کلنگ‌زنی یا افتتاح می‌شوند که در حوزه شهری چهار شهر با ۴۵ هزار خانوار از خدمات گاز بهره‌مند می‌شوند، در حوزه روستایی نیز ۸۸ روستا و در حوزه صنعت ۲۱ پروژه افتتاح می‌شوند.

هاشمی اذعان کرد: همچنین ۵۳۷ پروژه گازرسانی شامل سه شهر، با چهار هزار و ۵۰۰ خانوار و ۲۱۲ روستا با ۴۸ هزار و ۵۰۰ خانوار تحت پوشش و نیز ۲۲۱ صنعت در این هفته کلنگ‌زنی می‌شود.

وی گفت: ۹ هزار ۶۴۷ میلیارد تومان هزینه افتتاح این پروژه‌ها در هفته دولت است.

سرپرست شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان افزود: در سال ۱۳۹۳ برای گازرسانی به این استان یک و ششم دهم میلیارد دلار بودجه توسط شورای عالی اقتصاد، اختصاص پیدا کرد که تاکنون ۶۵۰ میلیون دلار معامله ۴۵ هزار میلیارد تومان باقی مانده و فرصت دو ساله‌ای برای تکمیل و احیای عملیاتی گازرسانی به این استان داده شد که دو سال دیگر نیز تمدید شده است.

وی تاکید کرد: اگر منبع نقدینگی تعیین شود تا سال آینده بیش از ۱۷۰۰ روستا گازدار خواهند شد و در سال‌جاری کارگاه بزرگ گازرسانی را در سطح استان مشاهده می‌کنیم.

انتهای پیام/