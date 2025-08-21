خبرگزاری کار ایران
تعاونی‌ها، اولویت سیستان و بلوچستان در توسعه انرژی خورشیدی

کد خبر : 1676500
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در قالب تعاونی‌ها می‌تواند سرمایه‌های خرد مردم را جذب و امنیت و پایداری نیروگاه‌ها را با مشارکت مستقیم شهروندان تضمین کند.

اله‌نظر شه‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در قالب تعاونی، سرمایه‌های خرد مردم را جمع‌آوری کرده و امکان مشارکت مستقیم آن‌ها را فراهم می‌کند. 

به گفته وی، زمانی که مردم خود را سهیم بدانند، برای حفاظت و پایداری نیروگاه‌ها تمام تلاششان را خواهند کرد.  

شه‌بخش با اشاره به تجربه موفق دولت در ساخت مسکن ملی با همکاری شرکت‌های تعاونی افزود: این تجربه نشان داد که مشارکت مردم و تعاونی‌ها می‌تواند طرح‌های بزرگ را با موفقیت اجرا کند و اکنون همین مدل برای کاهش ناترازی انرژی و تولید برق پاک در استان پیاده می‌شود.  

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین از حمایت دولت و بانک‌ها خبر داد و گفت: با همکاری بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و سایر ظرفیت‌های اعتباری، منابع لازم برای اجرای پروژه تأمین خواهد شد و سرمایه‌گذاران خرد با اطمینان کامل در این طرح مشارکت خواهند کرد.  

وی خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد نمونه‌ای موفق از مشارکت عمومی در حوزه انرژی است، جایی که تجربه همکاری تعاونی‌ها در پروژه‌های مسکن ملی، این بار در تولید برق پاک و کاهش ناترازی انرژی تکرار شود. 

وی همچنین از برگزاری جلسه هم‌اندیشی در این خصوص خبر داد و گفت: در این جلسه برنامه‌ریزی شد که هیئت مؤسس تعاونی شامل نمایندگان اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و دستگاه‌های اجرایی تعیین شود و سرمایه اولیه با مشارکت هزاران شهروند تأمین گردد. طبق برنامه، هر عضو با خرید سهام کوچک، امکان سهیم شدن در سود و مدیریت نیروگاه را خواهد داشت.

