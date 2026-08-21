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رئیس مجلس حرم امام علی (ع) را زیارت کرد

رئیس مجلس حرم امام علی (ع) را زیارت کرد
کد خبر : 1828541
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رئیس مجلس و هیات پارلمانی ایران به زیارت مضجع شریف و نورانی حضرت علی (ع) رفتند.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سومین روز سفر خود به عراق، با حضور در شهر نجف اشرف به زیارت مضجع شریف حضرت امیرالمؤمنین امام علی(ع) مشرف شد.

قالیباف به همراه هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در حرم مطهر امام علی(ع) حضور یافت و در فضایی معنوی به زیارت و نیایش پرداخت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه حضور خود در نجف اشرف، با مسئولان و تولیت آستان مقدس علوی دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

 

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