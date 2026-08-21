میثاق پرشکوه مردم با خورشید انقلاب یک «نه» بزرگ به استکبار جهانی بود

امام جمعه قم ادامه داد: رهبر شهید انقلاب اسوه‌ای ممتاز از حکمرانی ایرانی اسلامی در دنیای معاصر بودند، رهبری فرزانه که توانستند با تدبیر بین هویت اصیل اسلامی و دلبستگی‌های ملی پیوندی عمیق و ناگسستنی برقرار کنند و مفهوم اسلام گرایی و عزت ملی به نحو احسن در هم آمیزد.

وی با اشاره به بدرقه و تشییع میلیونی امام شهید، افزود: خیابان‌های ایران و عراق شاهد صحنه‌ای بود که فقط در چارچوب ایمان و ولایت مداری قابل تفسیر است. تشییع میلیونی قائد شهید امت بیش از اینکه نماد آیین سوگواری باشد، تجلی گاه یک حقیقت بنیادین و پیوند ناگسستنی امت با امامت است. این حضور نمادی آشکار از پایبندی راسخ مردم به اصل ولایت فقیه است، مردمی که با وجود تفاوت‌های زبانی و قومی در صف واحد ایستادند تا به جهانیان نشان دهند وحدت دنیای اسلام یک شعار نیست بلکه حقیقتی است در میدان عمل خود را به رخ می‌کشد.

تولیت آستان مقدس حرم حضرت فاطمه معصومه (س) بیان کرد: حضور در تشییع رهبر شهید انقلاب ادای دین نبود بلکه مبارزه حتمی با استکبار جهانی بود. دشمنان سال‌ها برای گسستن این پیوند هزینه کردند اما میثاق پر شکوه شما مردم با خورشید انقلاب یک «نه» بزرگ به استکبار جهانی بود. این حضور یک واجب دینی و ضرورت اجتماعی بود تا به مستکبران ثابت کنیم میراث‌داران نهضت امام خمینی (ره) از راهی که با خون پاک رهبران و شهیدان آبیاری شده است باز نخواهند گشت.

وی با اشاره به ولادت پیامبر (ص) و هفته وحدت گفت: حفظ وحدت و انسجام بین مسلمانان در همه عصرها مورد تاکید قرآن کریم، روایات و سیره ائمه (ع) بوده است. حفظ وحدت در سیره ائمه (ع) به عنوان یک راهبرد بوده است نه تاکتیک. در عصر ما که دشمنان اسلام به ویژه صهیونیست‌های خونخوار که به دنبال حذف همه مسلمانان هستند باید حول محور حبل الله و در عصر غیبت، حول ولایت فقیه حفظ کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: صهیونیست آرزوی نابودی اسلام و مسلمانان را به گور خواهد برد و مردم روزی شاهد نابودی رژیم جعلی اسرائیل خواهند بود.

خطیب جمعه قم در ادامه با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: یاد شهیدان باهنر و رجایی را گرامی می‌داریم و امیدواریم در حل مشکلات این مردم مبعوث شده، با بصیرت، حامی نظام و انقلاب و حاضر در میادین به ویژه مشکلات معیشتی و کنترل گرانی‌ها تلاش و توفیق بیشتری داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در قم با اشاره به روز صنعت دفاعی بیان کرد: صنعت دفاعی در جمهوری اسلامی به خاطر اهمیت و عظمتی که دارد دشمنان زیادی هم دارد و شهدای زیادی را تقدیم اسلام کرده است. شهید فخری زاده از جمله این شهدا است.

وی ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع) گفت: دوران زندگی امام حسن عسکری (ع) به سه دوره تقسیم می‌شود: ۱۳ سال در مدینه بودند، ۱۰ سال در سامرا در کنار امام هادی (ع) بودند و دوره سوم ۶ سال دوران امامت ایشان است. از جمله اقدامات ایشان در این دوره آمادگی جامعه برای دوران غیبت امام زمان (عج) بوده است.

امام جمعه قم با اشاره به آغاز امامت امام زمان (عج) بیان کرد: امام زمان (عج) همواره در تلاش و جهاد برای اصلاح امت هستند به همین خاطر انتظار فرج نیز باید از جنس عملی پویا و پرانگیزه باشد.

وی تصریح کرد: انتظار حقیقی بدون استعانت از ولی عصر (عج) امکان پذیر نیست. استعانتی که در یک معنای جامع دارای چهار رکن توسل، تاسی، تواصی و تجهیز است. این چهار رکن استعانت و انتظار فرج را از قوه به فعلیت، از انتزاع به عینیت و از انفعال به فعلیت تبدیل می‌کند و منتظران را به یارانی کارآمد برای حکومت مهدوی تبدیل می‌کند.

آیت الله سعیدی در خطبه اول با بیان اینکه رعایت تقوای الهی آثار و برکاتی متعددی ذکر شده است، عنوان کرد: خداوند در آیه ۲۹ سوره انفال به سه اثر تقوای الهی اشاره می‌کند و می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَانًا وَیُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ؛ ای اهل ایمان! اگر [در همه امورتان] از خدا پروا کنید، برای شما [بینایی و بصیرتی ویژه] برای تشخیص حق از باطل قرار می‌دهد، و گناهانتان را محو می‌کند و شما را می‌آمرزد؛ و خدا دارای فضل بزرگ است.»

خطیب جمعه قم با اشاره به روز جهانی مسجد بیان کرد: مسجد تنها نهادی است که از همان ابتدا توسط که خود شارع ایجاد شده و به مردم توصیه شده است که از آن حفظ و حراست کنند. مسجد نهاد مقدسی است که همه آنچه حکومت اسلامی به آن نیاز دارد در آن تدبیر می‌شود به طوری که در زمان حیات پیامبر (ص) دارالحکومه اسلامی بوده است.

وی با اشاره به اینکه شارع برای مدیریت و مداخله مردم در مسجد دو حکم صادر کرده است، تصریح کرد: حکم اول سلبی است که خداوند در آیه ۱۷ سوره توبه فرموده است: «مَا کَانَ لِلْمُشْرِکِینَ أَنْ یَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِینَ عَلَیٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْکُفْرِ ۚ أُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِی النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ؛ و مشرکان در حالی که بر ضد خود به کفر [و انکار حقایق] گواهی می‌دهند، صلاحیت آباد کردن مساجد خدا را ندارند؛ اینانند که اعمالشان تباه و بی اثر است و در آتش جاودانه‌اند.»

امام جمعه قم اضافه کرد: یعنی خداوند پاک و منزه است و خانه او نیز باید پاک و منزه باشد و دست‌های آلودگان سیاسی، عقیدتی و... از دخالت در امر مسجد باید قطع شود. تخریب مسجد ضرار که توسط مشرکین و منافقین پایه گذاری شده بود به همین خاطر بود.

وی با اشاره به اینکه دومین حکم ایجابی است، افزود: خداوند در آیه ۱۸ سوره توبه پنج صفت و شرط ایمان واقعی، معاد باوری، نماز گزار بودن، پرداخت ذکات و ترس از خدا را برای کسانی که در مسجد مدیریت می‌کنند بیان نموده است. «إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَی الزَّکَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَیٰ أُولَٰئِکَ أَنْ یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِینَ؛ آباد کردن مساجد خدا فقط در صلاحیت کسانی است که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و نماز را بر پا داشته و زکات پرداخته و جز از خدا نترسیده‌اند؛ پس امید است که اینان از راه یافتگان باشند.»

نماینده ولی فقیه در قم بیان کرد: دشمنان اسلام تلاش می‌کنند یا مسجدی ساخته نشود یا اگر ساخته می‌شود آباد و موثر در امور اجتماعی و نیازهای روز جامعه نباشد. در این مسیر دو گروه بیشترین تلاش را برای تخریب مساجد داشتند؛ گروه اول صهیونیست‌ها هستند که با همین کینه مسجد الاقصی که قبله اول مسلمین بود را آتش زدند و تا امروز هم به جنایات و شرارت‌های خود ادامه دادند و مسلمان مظلوم فلسطین، یمن، لبنان و... در مقابل این اسلام ستیزان قیام کردند.

وی ادامه داد: گروه دوم که هماهنگ با یهودیان اسلام ستیز در امر مسجد اخلال ایجاد می‌کنند منافقین هستند. مسجد ضرار را هم منافقین با همراهی مشرکین بنا کردند تا مرکزی برای تخریب مسجد تراز اسلامی باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید مراقب دخالت‌های آشکار و پنهان این دو گروه در تعمیر و مدیریت مسجد باشیم، یادآور شد: همه وظیفه داریم تا مساجد را به محلی برای کارایی در همه امور مردم تبدیل کنیم. مسجد آیینه اسلام و تمدن اسلامی است و نقش مهمی در تمدن سازی دارد. مسجد محلی برای فراخوانی، وحدت، هم افزایی، تلاش برای رفع مشکلات مردم و نظام اسلامی است.

تولیت آستان مقدس حرم حضرت معصومه (س) با اشاره به نقش مسجد در تربیت فرزندان گفت: رزمندگان از مساجد به جبهه‌ها اعزام می‌شدند، با برگزاری انتخابات در مساجد، سرنوشت نظام در مساجد رقم می‌خورد.

وی با بیان اینکه مردم با آبادی و حضور در مساجد نقشه‌های شوم دشمنان را خنثی می‌کنند، ادامه داد: باید با تلاش همگانی همه کارکردهای فراموش شده مسجد را مطابق با نیازهای زمان به حالت اول برگردانیم و این حرکت باید از مسجد هر محله آغاز شود. بهترین شیوه مدیریت مسجد الگوی هیئت امنا و شورای فرهنگی محله است. هیئت امنا بر سخت افزار متمرکز می‌شود و شورای فرهنگی با محوریت امام مسجد بر نرم افزار مسجد مانند جذب جوانان، برنامه ریزی فرهنگی و رفع مشکلات فرهنگی محل اهتمام ورزند.

وی بیان کرد: امام جماعت فقط برای اقامه نماز جماعت نیست بلکه باید امام همه اهل محل محسوب شود. امام جماعت باید توان ایفای نقش راهبردی اسلامی را در محله داشته باشد و نهادهای مربوطه باید امام جماعت را در این عرصه آموزش دهند. موفقیت نهایی این الگو به انتخاب افراد صالح با روحیه تعامل مستمر با امام و شورای فرهنگی و هیئت امنا و تبعیت کامل از رهنمودهای رهبری نظام وابسته است.

خطیب جمعه قم اظهار کرد: اگر نگران زیست عفیفانه در محله و شهر هستیم باید بدانیم مساجد یکی از ارکان مهم برای حفظ حیا و عفاف هستند. برای رفع نگرانی‌هایی مانند امر به معروف و و نهی از منکر، کاهش جمعیت، مشکلات فرهنگی و... باید با اتحاد با هم تلاش کنیم و همانگونه که در میدان جمع شدیم و نقشه‌های دشمن را نقش برآب کردیم منتظر هیچ نهادی نباشیم و با نیروهای جوان و پای کار مسجد محله را در تراز اسلامی فعال کنیم.