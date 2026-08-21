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ادای احترام قالیباف به سردار مقاومت ملی رئیسعلی دلواری

ادای احترام قالیباف به سردار مقاومت ملی رئیسعلی دلواری
کد خبر : 1828506
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رئیس مجلس در جریان سفر هیأت پارلمانی ایران به عراق، بر سر مزار سردار ملی رئیسعلی دلواری در قبرستان وادی‌السلام نجف حاضر شد و به مقام شامخ دلیرمرد تنگستان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و هیأت پارلمانی همراه، در سومین روز از سفر به عراق، پیش از ظهر امروز با حضور بر سر مزار رئیسعلی دلواری، سردار مقاومت ملی و رهبر قیام مردم جنوب ایران علیه استعمار انگلیس، به مقام این سردار بزرگ ملی ادای احترام کرد.

رئیسعلی دلواری از چهره‌های برجسته مبارزه با استعمار انگلیس  بود که در برابر تجاوز نیروهای انگلیسی به جنوب ایران ایستادگی کرد و به یکی از نمادهای مقاومت و مبارزه با استعمار در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد.

قالیباف در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره رئیسعلی دلواری، بر جایگاه این چهره ملی در تاریخ مبارزات مردم ایران تأکید کرد.

 

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