قالیباف با مسئولان حرم امیرالمؤمنین(ع) دیدار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان سفر به عراق با مسئولان حرم مطهر امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان سفر به عراق با هدف حضور در مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب و همچنین رایزنی با مقامات سیاسی، قضایی، امنیتی و اقتصادی این کشور، به عراق سفر کرده است.

وی در جریان این سفر با شماری از مسئولان عراقی و فعالان اقتصادی دیدار و درباره توسعه روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو کرده است.

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