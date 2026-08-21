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قالیباف با مسئولان حرم امیرالمؤمنین(ع) دیدار کرد

قالیباف با مسئولان حرم امیرالمؤمنین(ع) دیدار کرد
کد خبر : 1828497
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رئیس مجلس شورای اسلامی با مسئولان حرم امیرالمؤمنین دیدار و گفت‌وگو کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان سفر به عراق با مسئولان حرم مطهر امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان سفر به عراق با هدف حضور در مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب و همچنین رایزنی با مقامات سیاسی، قضایی، امنیتی و اقتصادی این کشور، به عراق سفر کرده است.

وی در جریان این سفر با شماری از مسئولان عراقی و فعالان اقتصادی دیدار و درباره توسعه روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو کرده است.

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