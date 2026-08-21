رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش:
میراث رهبر شهید، ایران قوی و نظامی مستحکم است
حجتالاسلام و المسلمین محمدحسنی، دو میراث گرانبهای قائد شهید امت را «حفظ و تحکیم نظام جمهوری اسلامی» و «ساخت ایران قوی و توانمند» عنوان کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجتالاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در آیین بزرگداشت چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید که در سالن گلستان شهدای اصفهان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام ایشان، اظهار داشت: امام شهید ما نسخهای کامل و روشن از سبک زندگی اسلامی را به نمایش گذاشت؛ الگویی که میتواند تا قیامت، چراغ راه نسلهای حقطلب و آزادیخواه باشد.
وی با بیان اینکه اوج هنر انسان مؤمن، بیاعتنایی به جلوههای فریبنده دنیاست، افزود: دنیا تمام جلوههای خود را به آقای شهید ما عرضه کرد، اما ایشان معصوموار زیست و معصوموار به شهادت رسید.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ادامه داد: رهبر شهید با تأسی به سیره و راه معصومان (ع)، نام خود را برای همیشه در تاریخ ماندگار ساخت؛ همانگونه که اجداد طاهرینش جاودانه شدند. این هنر مردان الهی است که الهی زندگی میکنند و الهی از دنیا میروند.
حجتالاسلام محمدحسنی با اشاره به نحوه شهادت رهبر شهید تصریح کرد: شهادت ایشان، یادآور همان محاسبه باطلی بود که یزید بن معاویه درباره شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) انجام داد؛ یزید تصور میکرد با از میان برداشتن امام حسین (ع)، به تمام خواستههای دنیوی خود دست خواهد یافت، اما از مکر و تدبیر الهی غافل بود. همانگونه که خون پاک سیدالشهدا (ع) بساط بنیامیه را از صفحه روزگار برچید، خون پاک آقای شهید ایران نیز به فضل الهی بساط دستگاه استکباری را ابتدا از منطقه و سپس از سراسر جهان جمع خواهد کرد.
نماینده ولی فقیه در ارتش، دو میراث گرانبهای آن شهید را «حفظ و تحکیم نظام جمهوری اسلامی» و «ساخت ایران قوی و توانمند» عنوان کرد.
وی در تشریح نخستین میراث رهبر شهید گفت: بسیاری تصور میکردند پس از رحلت امام راحل، نظام اسلامی با چالشهای جدی مواجه خواهد شد و مسیر انقلاب دچار انحراف میشود؛ اما رهبر شهید ما، بهعنوان نسخه کامل امام، راه ایشان را با صلابت ادامه داد و نهتنها نظام جمهوری اسلامی را حفظ کرد، بلکه پایههای آن را مستحکمتر ساخت و بر تکتک ما واجب است به هر قیمتی، حتی با گذشتن از جان، مال و آبروی خویش، از این نظام پاسداری کنیم؛ همانطور که رهبر شهیدمان حسین وار این کار را کردند.
حجتالاسلام محمدحسنی، دومین میراث رهبر شهید را «ساخت ایران قوی و توانمند» دانست و گفت: زمانی در مخیله کسی نمیگنجید که روزی کشوری بتواند در برابر دو قدرت اتمی پنجه در پنجه بیندازد و آنان را به زانو درآورد؛ اما ملت ایران در سایه رهبریهای پیامبرگونه آقای شهید، با تدبیر و حکمت بر محور ایران قوی حرکت کرد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه، وظایف کنونی ملت و مسئولان را در سه محور اساسی تشریح کرد و نخستین وظیفه را «اطاعت و تبعیت از رهبر جدید، خلف صالح امام شهید» دانست.
وی اظهار داشت: تمام ویژگیهای دو امام پیشین در امام جدید ما، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، خلف صالح امام شهید، متجلی شده و دشمن بهزودی خواهد فهمید که مرتکب اشتباهی بزرگ و غیرقابل جبران شده است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، دومین وظیفه ملت و مسئولان را «انتقام خون پاک شهیدان» عنوان کرد و گفت: همگی موظفیم تا انتقام خون پاک امام شهید و همه شهیدان را از قاتلان و آمران این جنایت نگیریم، دشمن را از خواب راحت محروم کنیم و یکی از راهبردیترین راهکارهای رفع سایه جنگ از سر ملت ایران، گرفتن این انتقام است.
حجتالاسلام محمدحسنی، خاطرنشان کرد: امروز اضطراب و وحشت تمام وجود آنان را فرا گرفته است؛ چراکه میدانند دیر یا زود، آزادگانی همچون مختار در جهان برخواهند خاست و انتقام حسین زمان را از آنان خواهند گرفت.
وی سومین وظیفه ملت و مسئولان را «حفظ وحدت، پرهیز از اختلافافکنی و حضور پرشور در صحنه» دانست و اظهار داشت: دشمن ستون فقراتش به دست فرزندان غیور ارتش، سپاه، بسیج، نیروهای عشایری، وزارت دفاع و نیروی انتظامی درهم شکسته شده و اکنون میکوشد از مسیر اختلافافکنی، دوقطبیسازی و حزبگرایی، انتقام خود را بگیرد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تصریح کرد: دشمن دل خوش کرده است که ملت ایران را زیر فشارهای اقتصادی، نظامی و سیاسی چندپاره ببیند تا بتواند ضربه نهایی خود را وارد کند، اما ما مسلمانان و پیروان قرآن، به فرمان «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا» در کنار یکدیگر خواهیم ایستاد.