تاجگردون در توصیه ای به پزشکیان نوشت:
وقت جراحی اصلاح قیمت انرژی الان نیست
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توصیهای به رئیسجمهور گفت: اگر کسی یا کسانی تاکید دارند الان وقت جراحی اصلاح قیمت انرژی هست، توجه نکن. وقتش الان نیست.
به گزارش ایلنا، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مسعود پزشکیان رئیسجمهور، نوشت:
«دوست عزیز، جناب دکتر پزشکیان
اگر کسی یا کسانی تاکید دارند الان وقت جراحی اصلاح قیمت انرژی هست، توجه نکن. وقتش الان نیست. با کنترل مصرف و بالا بردن توان تولید سال را جلو رویم. مشکلات مردم خیلی بالاتر از این حرفهاست.
از من گفتن بود. توجه بفرما چه کسانی این نسخه را تنظیم کردند.»