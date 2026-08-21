وقت جراحی اصلاح قیمت انرژی الان نیست

به گزارش ایلنا، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، نوشت: