بازدید معاون نیروی انسانی ارتش از روند برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم امید اردلان معاون نیروی انسانی ارتش به همراه رضا محمدی سید شکری معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور صبح امروز (جمعه)، با حضور در یکی از حوزه‌های برگزاری آزمون سراسری کنکور، از روند برگزاری و نحوه اجرای این آزمون بازدید کرد.

امیر سرتیپ اردلان در این بازدید، ضمن تقدیر و تشکر از رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این آزمون سراسری، اظهار داشت: از امسال، فرآیند جذب و پذیرش دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش از طریق آزمون سراسری انجام خواهد شد که این امر گامی مؤثر در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و شناسایی و جذب شایسته‌ترین استعدادها برای خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به تحولات سریع فناوری و تغییر ماهیت جنگ‌های نوین، بر ضرورت تحول در نظام آموزشی و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای دفاعی روز تأکید کرد و افزود: دانشگاه‌های افسری ارتش با توجه به نیازهای نوین دفاعی، نسبت به توسعه و ایجاد رشته‌های جدید و تربیت نیروهای متخصص در حوزه‌های فناوری‌محور اقدام می‌کنند.

معاون نیروی انسانی ارتش، خوداتکایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی داخلی را از الزامات ارتقای توان دفاعی کشور دانست و بر تربیت نیروی انسانی توانمند، دانش‌محور و برخوردار از روحیه نوآوری برای پاسخگویی به نیازهای آینده نیروهای مسلح تأکید کرد.