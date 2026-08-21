به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد حسن ابوترابی فرد خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: در آستانه هفته وحدت میلاد پیامبر اکرم(ص) قرار داریم. دوگانه وحدت و اختلاف از واژه های پرتکرار قرآن کریم است. حدود 140 آیه از آیات قرآن کریم واژه سلم و ریشه های آن است که ناظر به وحدت و انسجام و اتحاد جامعه اسلامی است.

وی ادامه داد: تاریخ بشر گواه بر این حقیقت است که مدنیت و زندگی اجتماعی مقتضی طبیعت انسان است. لازمه حیات اجتماعی بروز اختلاف است. به هر میزان جوامع بشری توسعه کمی پیدا می کنند زمینه بروز اختلافات فراهم می شود. با بسط و توسعه جامعه بشری عقل به تنهایی نمی تواند برای وحدت و انسجام و رفع اختلاف هموار کند. انسان ها نیازمند انبیاء دارای کتب آسمانی هستند که از زمان نوح(ع) آغاز شده است پیامبرانی را خدا در قله مقام رفتاری عقلانی مبعوث کرد که در دست آنان کتاب و دانش و علم بود. خدای متعال کتاب را در دستان این مردان برگزیده خود قرار داد تا به کمک انسان بشتابند و زمینه کنترل اختلاف و نزاع در جوامع بشری را فراهم آورند.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: متاسفانه انسانها بعد از آنکه حق را شناختند و راه باطل را تشخیص دادند برخلاف رهنمود عقل و شرع در مسیر اختلاف گام برداشتند. که این عمل مورد نکوهش قطعی قرآن کریم است. گاهی انسان اختلاف دارد چون حق را نمی شناسد این اختلاف مذموم نیست و گفتگو می کند تا حق را بشناسد و وقتی حق را شناخت باید دست از اختلاف بردارد. فلسفه نخست بعثت انبیاء تربیت انسان، رشد عقلانی و علمی و وحیانی برای رفع اختلاف است.

وی گفت: کاهش اختلاف و نزاع، فضای امن و سالمی برای رشد جوامع فراهم می‌کند،اگر اختلاف افول کرد و نزاع و درگیری کاهش یافت در یک فضای امن و سالم شکوفایی علمی و توسعه عدالت هموار می شود لذا اگر بگوییم انبیاء مبعوث شده اند تا با تربیت انسان زمینه گسترش نزاع و اختلاف را در جوامع بشری از بین ببرند سخن حقی است اما هدف نهایی نیست.

وی ادامه داد: همه افراد باید تلاش کنند تا قدم های آنها براساس عقل و عمل معرفت باشد دعوت به اصلاح خویش و دعوت به عمل است. انسان مومن آراسته به عمل صالح است. هر یک از ما باید در مسیر تحصیل علم قدم برداریم و تلاش کنیم که عالمانه قدم برداریم و سخن بگوییم تا راه برای سعادت ما هموار شود و همچنین باید در این راه صابر بود. انسان باید ثبات قدم داشته باشد انسان صابر و اهل استقامت به نتیجه می رسد. این حوزه ناظر به حیات فردی و همه آحاد جامعه است.

وی تصریح کرد: افراد جامعه باید عالمانه قدم بردارند افراد جامعه همه باهم باید در مسیر حق قدم بردارند.

خبر در حال تکمیل می باشد...