خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور قالیباف بر مزار شهید ابومهدی المهندس

حضور قالیباف بر مزار شهید ابومهدی المهندس
کد خبر : 1828452
لینک کوتاه کپی شد.

محمدباقر قالیباف در ادامه برنامه های سفرش به عراق بر مزار شهید ابومهدی المهندس حضور یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، در جریان سفر به عراق با حضور بر مزار فرمانده شهید ابومهدی المهندس و جمعی از شهدا حشد الشعبی، به مقام این شهید و دیگر شهدای جبهه مقاومت ادای احترام کرد و یاد این شهدا را گرامی داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اهدای لوح تقدیر از خانواده شهدا و جانبازان جبهه مقاومت در سخنانی بر تداوم راه و آرمان‌های شهدای جبهه مقاومت تأکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز