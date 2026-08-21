حضور قالیباف بر مزار شهید ابومهدی المهندس
محمدباقر قالیباف در ادامه برنامه های سفرش به عراق بر مزار شهید ابومهدی المهندس حضور یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، در جریان سفر به عراق با حضور بر مزار فرمانده شهید ابومهدی المهندس و جمعی از شهدا حشد الشعبی، به مقام این شهید و دیگر شهدای جبهه مقاومت ادای احترام کرد و یاد این شهدا را گرامی داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اهدای لوح تقدیر از خانواده شهدا و جانبازان جبهه مقاومت در سخنانی بر تداوم راه و آرمانهای شهدای جبهه مقاومت تأکید کرد.