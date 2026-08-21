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تکذیب شایعه بنزین ۸۰ هزار تومانی از سوی یک عضو دولت

تکذیب شایعه بنزین ۸۰ هزار تومانی از سوی یک عضو دولت
کد خبر : 1828449
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معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور ادعای برخی کانال های غیر رسمی مبنی بر «اظهارات دکتر عارف درباره بنزین ۸۰ هزار تومانی» را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، عباس پازوکی در پیامی در شبکه ایکس نوشت: در پی انتشار ادعای ساختگی برخی کانال‌های غیررسمی مبنی بر «اظهارات دکتر عارف درباره بنزین ۸۰ هزار تومانی»، بدین‌وسیله این ادعا به‌طور کامل تکذیب می‌شود.

‌معاون اول رئیس‌جمهور هیچ‌گونه موضع‌گیری یا گمانه‌زنی عددی درباره نرخ‌های جدید بنزین نداشته‌اند. همان‌گونه که پیشتر نیز صراحتاً در جمع اصحاب رسانه تأکید شد، موضوع مدیریت مصرف سوخت در مرحله کارشناسی قرار دارد و هنوز هیچ رقم یا تصمیمی به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. ‌بدیهی است در صورت دستیابی به جمع‌بندی نهایی، جزییات موضوع به‌صورت شفاف از طریق ارکان رسمی اطلاع‌رسانی دولت با مردم در میان گذاشته خواهد شد.

 

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