متن اطلاعیه به شرح زیر است:

نهم ربیع‌الاول، سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، هنگامه‌ای برای تجدید عهد و میثاق امت با امام عصر (عج) و تداوم خط ولایت و امامت است؛ مقطع و ساعاتی که دل‌های منتظران بار دیگر به سوی قبله امید و نجات بشریت متوجه شده و عهد خویش را با امام زمان(عج) تازه می‌کنند.

امروز، در جهانی که بیش از هر زمان دیگری تشنه عدالت، معنویت و رهایی از ظلم و سلطه است، فرهنگ انتظار و مهدویت، نه یک باور صرفاً فردی، بلکه مکتبی زنده و الهام‌بخش برای ساختن جامعه‌ای مؤمن، عدالت‌خواه، مقاوم و امیدوار به آینده است. نهم ربیع‌الاول، فرصت بازخوانی این عهد و اعلام آمادگی برای یاری امام عصر(عج) و تحقق آرمان‌های بلند مهدوی است.

ملت شریف، مؤمن و منتظر ایران اسلامی با حضور پرشور در اجتماعات مردمی شبانه شامگاه جمعه ۳۰ و شامگاه شنبه ۳۱ مرداد، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مساجد، حسینیه‌ها، آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه با قرائت زیارت ال یاسین و اجتماع در میادین ضمن گرامیداشت سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، با امام حی و حاضر خویش تجدید عهد و بیعت نموده و با گرامیداشت یاد امام مجاهد شهید آیت الله العظمی امام خامنه‌ای(قدس سره) و تجدید بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته)، با ندای «با تو در عهدیم تا صبح ظهور» آمادگی و وفاداری خویش را تا تحقق وعده الهی و طلوع صبح ظهور به نمایش می گذارند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی